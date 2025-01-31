https://ria.ru/20250131/dtp-1996316476.html
"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске
"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске - РИА Новости, 31.01.2025
"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске
Суд оставил на свободе 19-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок в городе Орске Оренбургской области. Как объясняют, это сделали для того, чтобы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:00:00+03:00
2025-01-31T08:00:00+03:00
2025-01-31T08:08:00+03:00
происшествия
орск
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Дарья Юдкина. Суд оставил на свободе 19-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок в городе Орске Оренбургской области. Как объясняют, это сделали для того, чтобы он мог выплачивать пострадавшим компенсацию. Родственники погибших уверены: ему помогла местная диаспора, нанявшая хорошего адвоката. РИА Новости разбиралось в ситуации.Вечерняя традицияВечером 21 января 69-летняя Вера Попова и 70-летняя Александра Ильинова (имена изменены) встретились недалеко от дома. Они дружили со школы и часто гуляли. Иногда заходили в торговый центр. "Хорошие женщины. Я их видела накануне трагедии", — рассказала РИА Новости их знакомая Арина.Когда на Орском проспекте пенсионерки вышли на нерегулируемый пешеходный переход, их на большой скорости сбил Geely Emgrand. Вера Попова скончалась на месте, Александра Ильинова умерла в больнице от травм, несовместимых с жизнью, на следующий день, 22 января.Водитель — 19-летний молодой человек — вызвал скорую и полицию. По словам очевидцев, твердил, что "это случайность"."Друг друга не увидели"Местные объясняют: этот переход, как и многие другие, не освещается. А водители "носятся, не уступая пешеходам дорогу". Поэтому зачастую приходится перебегать проезжую часть. "Там было темно. И, как говорят свидетели, в этот момент перед ними разворачивалась машина, когда появился тот автомобиль, — сообщила РИА Новости родственница Веры Поповой Олеся. — Скорее всего, они друг друга не увидели".Водитель ехал со скоростью 60-70 километров в час и даже не притормозил перед переходом. Хотя на фото, опубликованном УМВД по Оренбургскому району, видно, что там есть предупреждающий знак. "Сейчас и освещение уже сделали", — добавила Олеся.Признал винуУголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ст. 264, ч. 5). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.Суд по избранию меры пресечения на время расследования состоялся 23 января. Виновник ДТП работает токарем и учится на третьем курсе колледжа. Он дал признательные показания и согласился выплатить пострадавшей стороне компенсацию.Обвинение просило домашний арест, но судья ограничилась запретом определенных действий до 22 марта. Молодой человек может продолжать учиться и работать, но в ночное время обязан быть дома. Также ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и управлять транспортом. В случае нарушения его отправят в СИЗО.Хороший адвокатСемьи погибших решение суда ошеломило. "За такое обычно дают домашний арест, однако суд был очень мягок в этот раз. Мы крайне удивлены", — говорит Олеся.Объяснили: столь мягкую меру пресечения выбрали для того, чтобы водитель приступил к выплате компенсации. Родственники же считают, что дело в адвокате. "Он на суде подсказывал ему, что говорить, как реагировать. Хорошего наняли", — отмечает Олеся.В городе распространено мнение: виновника ДТП защищает местная диаспора, которая и оплатила адвоката, а возможно, и решение суда. "Это просто позор. Наши бабушки никому не нужны, потому что кто-то прикрывает своего!" — пишут в комментариях под новостью.Возмутили людей и выдвинутые для обвиняемого условия: "Разве запрет на интернет вернет жизни двух женщин?""Была предельно аккуратной"Веру Попову похоронили 22 января, Александру Ильинову — 23-го. Обе семьи до сих пор в шоке от произошедшего. "Тела опознавали на месте аварии. Это очень страшно. Мы не понимаем, как такое могло произойти, — признается Олеся. — Тетя Вера сильно всего боялась, была предельно аккуратной, следила за своим здоровьем. У нее остались муж, дочка. В мае собирались праздновать юбилей — 70 лет".Это дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "В СМИ в настоящее время высказывается мнение о нецелесообразности такого решения суда, а также о том, что обвиняемый может избежать ответственности. Руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В. Д. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела", — сообщили в ведомстве.Семьи погибших еще не знают, станут ли обжаловать мягкое решение суда. Они пытаются смириться с утратой, а ее виновник продолжает вести обычную жизнь. Но родственники надеются на справедливое наказание.
https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html
https://ria.ru/20241113/proisshestviya-1983305200.html
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происшествия, орск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Дарья Юдкина. Суд оставил на свободе 19-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок в городе Орске Оренбургской области. Как объясняют, это сделали для того, чтобы он мог выплачивать пострадавшим компенсацию. Родственники погибших уверены: ему помогла местная диаспора, нанявшая хорошего адвоката. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Вечером 21 января 69-летняя Вера Попова и 70-летняя Александра Ильинова (имена изменены) встретились недалеко от дома. Они дружили со школы и часто гуляли. Иногда заходили в торговый центр. "Хорошие женщины. Я их видела накануне трагедии", — рассказала РИА Новости их знакомая Арина.
Когда на Орском проспекте пенсионерки вышли на нерегулируемый пешеходный переход, их на большой скорости сбил
Geely Emgrand. Вера Попова скончалась на месте, Александра Ильинова умерла в больнице от травм, несовместимых с жизнью, на следующий день, 22 января.
Водитель — 19-летний молодой человек — вызвал скорую и полицию. По словам очевидцев, твердил, что "это случайность".
Местные объясняют
: этот переход, как и многие другие, не освещается. А водители "носятся, не уступая пешеходам дорогу". Поэтому зачастую приходится перебегать проезжую часть. "Там было темно. И, как говорят свидетели, в этот момент перед ними разворачивалась машина, когда появился тот автомобиль, — сообщила РИА Новости родственница Веры Поповой Олеся. — Скорее всего, они друг друга не увидели".
Водитель ехал со скоростью 60-70 километров в час и даже не притормозил перед переходом. Хотя на фото, опубликованном
УМВД по Оренбургскому району, видно, что там есть предупреждающий знак. "Сейчас и освещение уже сделали", — добавила Олеся.
Уголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ст. 264, ч. 5). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.
Суд по избранию меры пресечения на время расследования состоялся 23 января. Виновник ДТП работает токарем и учится на третьем курсе колледжа. Он дал признательные показания и согласился выплатить пострадавшей стороне компенсацию.
Обвинение просило домашний арест, но судья ограничилась
запретом определенных действий до 22 марта. Молодой человек может продолжать учиться и работать, но в ночное время обязан быть дома. Также ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и управлять транспортом. В случае нарушения его отправят в СИЗО.
Семьи погибших решение суда ошеломило. "За такое обычно дают домашний арест, однако суд был очень мягок в этот раз. Мы крайне удивлены", — говорит Олеся.
Объяснили: столь мягкую меру пресечения выбрали для того, чтобы водитель приступил к выплате компенсации. Родственники же считают, что дело в адвокате. "Он на суде подсказывал ему, что говорить, как реагировать. Хорошего наняли", — отмечает Олеся.
В городе распространено мнение: виновника ДТП защищает местная диаспора, которая и оплатила адвоката, а возможно, и решение суда. "Это просто позор. Наши бабушки никому не нужны, потому что кто-то прикрывает своего!" — пишут
в комментариях под новостью.
Возмутили людей и выдвинутые для обвиняемого условия: "Разве запрет на интернет вернет жизни двух женщин?"
"Была предельно аккуратной"
Веру Попову похоронили 22 января, Александру Ильинову — 23-го. Обе семьи до сих пор в шоке от произошедшего. "Тела опознавали на месте аварии. Это очень страшно. Мы не понимаем, как такое могло произойти, — признается Олеся. — Тетя Вера сильно всего боялась, была предельно аккуратной, следила за своим здоровьем. У нее остались муж, дочка. В мае собирались праздновать юбилей — 70 лет".
Это дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "В СМИ в настоящее время высказывается мнение о нецелесообразности такого решения суда, а также о том, что обвиняемый может избежать ответственности. Руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В. Д. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела", — сообщили
в ведомстве.
Семьи погибших еще не знают, станут ли обжаловать мягкое решение суда. Они пытаются смириться с утратой, а ее виновник продолжает вести обычную жизнь. Но родственники надеются на справедливое наказание.