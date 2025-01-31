https://ria.ru/20250131/dtp-1996316476.html

"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске

"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске - РИА Новости, 31.01.2025

"Опознание было страшным". Что устроил мигрант в Орске

Суд оставил на свободе 19-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок в городе Орске Оренбургской области. Как объясняют, это сделали для того, чтобы... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:08:00+03:00

происшествия

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Дарья Юдкина. Суд оставил на свободе 19-летнего водителя, сбившего насмерть двух пенсионерок в городе Орске Оренбургской области. Как объясняют, это сделали для того, чтобы он мог выплачивать пострадавшим компенсацию. Родственники погибших уверены: ему помогла местная диаспора, нанявшая хорошего адвоката. РИА Новости разбиралось в ситуации.Вечерняя традицияВечером 21 января 69-летняя Вера Попова и 70-летняя Александра Ильинова (имена изменены) встретились недалеко от дома. Они дружили со школы и часто гуляли. Иногда заходили в торговый центр. "Хорошие женщины. Я их видела накануне трагедии", — рассказала РИА Новости их знакомая Арина.Когда на Орском проспекте пенсионерки вышли на нерегулируемый пешеходный переход, их на большой скорости сбил Geely Emgrand. Вера Попова скончалась на месте, Александра Ильинова умерла в больнице от травм, несовместимых с жизнью, на следующий день, 22 января.Водитель — 19-летний молодой человек — вызвал скорую и полицию. По словам очевидцев, твердил, что "это случайность"."Друг друга не увидели"Местные объясняют: этот переход, как и многие другие, не освещается. А водители "носятся, не уступая пешеходам дорогу". Поэтому зачастую приходится перебегать проезжую часть. "Там было темно. И, как говорят свидетели, в этот момент перед ними разворачивалась машина, когда появился тот автомобиль, — сообщила РИА Новости родственница Веры Поповой Олеся. — Скорее всего, они друг друга не увидели".Водитель ехал со скоростью 60-70 километров в час и даже не притормозил перед переходом. Хотя на фото, опубликованном УМВД по Оренбургскому району, видно, что там есть предупреждающий знак. "Сейчас и освещение уже сделали", — добавила Олеся.Признал винуУголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ст. 264, ч. 5). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.Суд по избранию меры пресечения на время расследования состоялся 23 января. Виновник ДТП работает токарем и учится на третьем курсе колледжа. Он дал признательные показания и согласился выплатить пострадавшей стороне компенсацию.Обвинение просило домашний арест, но судья ограничилась запретом определенных действий до 22 марта. Молодой человек может продолжать учиться и работать, но в ночное время обязан быть дома. Также ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и управлять транспортом. В случае нарушения его отправят в СИЗО.Хороший адвокатСемьи погибших решение суда ошеломило. "За такое обычно дают домашний арест, однако суд был очень мягок в этот раз. Мы крайне удивлены", — говорит Олеся.Объяснили: столь мягкую меру пресечения выбрали для того, чтобы водитель приступил к выплате компенсации. Родственники же считают, что дело в адвокате. "Он на суде подсказывал ему, что говорить, как реагировать. Хорошего наняли", — отмечает Олеся.В городе распространено мнение: виновника ДТП защищает местная диаспора, которая и оплатила адвоката, а возможно, и решение суда. "Это просто позор. Наши бабушки никому не нужны, потому что кто-то прикрывает своего!" — пишут в комментариях под новостью.Возмутили людей и выдвинутые для обвиняемого условия: "Разве запрет на интернет вернет жизни двух женщин?""Была предельно аккуратной"Веру Попову похоронили 22 января, Александру Ильинову — 23-го. Обе семьи до сих пор в шоке от произошедшего. "Тела опознавали на месте аварии. Это очень страшно. Мы не понимаем, как такое могло произойти, — признается Олеся. — Тетя Вера сильно всего боялась, была предельно аккуратной, следила за своим здоровьем. У нее остались муж, дочка. В мае собирались праздновать юбилей — 70 лет".Это дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "В СМИ в настоящее время высказывается мнение о нецелесообразности такого решения суда, а также о том, что обвиняемый может избежать ответственности. Руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В. Д. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела", — сообщили в ведомстве.Семьи погибших еще не знают, станут ли обжаловать мягкое решение суда. Они пытаются смириться с утратой, а ее виновник продолжает вести обычную жизнь. Но родственники надеются на справедливое наказание.

https://ria.ru/20240123/proisshestvie-1922788674.html

https://ria.ru/20241113/proisshestviya-1983305200.html

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происшествия, орск, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)