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В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 31.01.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина
Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:54:00+03:00
2025-01-31T15:54:00+03:00
2025-01-31T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован, заявлял ранее Балицкий."Мужчина, получивший множественные ранения при атаке украинского дрона на трассе Васильевка - Токмак, скончался. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - написал Балицкий в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина