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В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 31.01.2025 (обновлено: 16:01 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/dron-1996657465.html
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 31.01.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина
Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:54:00+03:00
2025-01-31T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован, заявлял ранее Балицкий."Мужчина, получивший множественные ранения при атаке украинского дрона на трассе Васильевка - Токмак, скончался. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина

В Запорожской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мужчина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован, заявлял ранее Балицкий.
"Мужчина, получивший множественные ранения при атаке украинского дрона на трассе Васильевка - Токмак, скончался. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТокмак
 
 
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