https://ria.ru/20250131/dron-1996657465.html

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 31.01.2025

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб мужчина

Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:54:00+03:00

2025-01-31T15:54:00+03:00

2025-01-31T16:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший ранения при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, скончался, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он был госпитализирован, заявлял ранее Балицкий."Мужчина, получивший множественные ранения при атаке украинского дрона на трассе Васильевка - Токмак, скончался. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - написал Балицкий в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, вооруженные силы украины, токмак