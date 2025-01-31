МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго
Захарова: остановить насилие в ДРК можно только путем диалога
© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiАкция протеста в Киншасе
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Акция протеста в Киншасе
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным конфликтом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в состав которого входит группировка М23, 26 января объявил о взятии Гомы, столицы провинции Северное Киву в ДРК. При этом, по сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются ожесточенные бои. Агентство Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, около 1000 получили ранения.
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"Убеждены, что положить конец насилию на востоке ДРК можно только путем диалога между всеми заинтересованными и задействованными в конфликте сторонами. Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов", - сказала Захарова во время брифинга.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допустить эскалации ситуации, это может быть чревато "скатыванием к межгосударственному конфликту".
По ее словам, российские граждане во время захвата Гомы и беспорядков в столице ДРК Киншасе не пострадали.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение M23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда отвергает все обвинения.