https://ria.ru/20250131/drk-1996574427.html

МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго

МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго - РИА Новости, 31.01.2025

МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго

Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:39:00+03:00

2025-01-31T11:39:00+03:00

2025-01-31T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным конфликтом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в состав которого входит группировка М23, 26 января объявил о взятии Гомы, столицы провинции Северное Киву в ДРК. При этом, по сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются ожесточенные бои. Агентство Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, около 1000 получили ранения. "Убеждены, что положить конец насилию на востоке ДРК можно только путем диалога между всеми заинтересованными и задействованными в конфликте сторонами. Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов", - сказала Захарова во время брифинга. Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допустить эскалации ситуации, это может быть чревато "скатыванием к межгосударственному конфликту". По ее словам, российские граждане во время захвата Гомы и беспорядков в столице ДРК Киншасе не пострадали. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение M23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда отвергает все обвинения.

https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html

https://ria.ru/20250129/kongo-1996172653.html

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руанда

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в мире, россия, руанда, киншаса (город), мария захарова