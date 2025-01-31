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МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго - РИА Новости, 31.01.2025
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11:39 31.01.2025 (обновлено: 11:55 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/drk-1996574427.html
МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго
МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго - РИА Новости, 31.01.2025
МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго
Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:39:00+03:00
2025-01-31T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным конфликтом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в состав которого входит группировка М23, 26 января объявил о взятии Гомы, столицы провинции Северное Киву в ДРК. При этом, по сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются ожесточенные бои. Агентство Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, около 1000 получили ранения. "Убеждены, что положить конец насилию на востоке ДРК можно только путем диалога между всеми заинтересованными и задействованными в конфликте сторонами. Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов", - сказала Захарова во время брифинга. Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допустить эскалации ситуации, это может быть чревато "скатыванием к межгосударственному конфликту". По ее словам, российские граждане во время захвата Гомы и беспорядков в столице ДРК Киншасе не пострадали. После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение M23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда отвергает все обвинения.
https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
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в мире, россия, руанда, киншаса (город), мария захарова
В мире, Россия, Руанда, Киншаса (город), Мария Захарова
МИД России призвал остановить насилие в ДР Конго

Захарова: остановить насилие в ДРК можно только путем диалога

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiАкция протеста в Киншасе
Акция протеста в Киншасе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Акция протеста в Киншасе
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога, нельзя допустить нарастания эскалации, она чревата межгосударственным конфликтом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Повстанческий "Альянс реки Конго" (АРК), в состав которого входит группировка М23, 26 января объявил о взятии Гомы, столицы провинции Северное Киву в ДРК. При этом, по сообщениям местных СМИ, в городе продолжаются ожесточенные бои. Агентство Франс Пресс передавало, что число погибших в Гоме превысило 100 человек, около 1000 получили ранения.
Бронетранспортер миротворцев ООН горит после столкновений с повстанцами M23 в Гоме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 18:03
"Убеждены, что положить конец насилию на востоке ДРК можно только путем диалога между всеми заинтересованными и задействованными в конфликте сторонами. Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов", - сказала Захарова во время брифинга.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что нельзя допустить эскалации ситуации, это может быть чревато "скатыванием к межгосударственному конфликту".
По ее словам, российские граждане во время захвата Гомы и беспорядков в столице ДРК Киншасе не пострадали.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение M23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда отвергает все обвинения.
Повстанцы M23 сопровождают румынских наемников в городе Гома. 29 января 2025 - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Почти 300 румынских наемников сдались в плен повстанцам в ДР Конго
29 января, 17:25
 
В миреРоссияРуандаКиншаса (город)Мария Захарова
 
 
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