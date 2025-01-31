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Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу - РИА Новости, 31.01.2025
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
Минобороны России опубликовало подборку рассекреченных документов о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в Победу в Великой... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T00:14:00+03:00
2025-01-31T00:14:00+03:00
2025-01-31T05:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало подборку рассекреченных документов о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в Победу в Великой Отечественной войне."В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны России публикует подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР Красной Армии в борьбу с фашизмом", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве напомнили, что в Великой Отечественной войне участвовали представители всех народов СССР, и национальные воинские формирования, созданные из представителей различных народов Советского Союза, сыграли важную роль в борьбе с врагом. Эти формирования стали символом единства многонационального государства и внесли значительный вклад в победу над нацизмом, подчеркнули в Минобороны.В новом разделе на сайте министерства "Роднились кровью в праведном бою: Победа в Великой Отечественной войне стала общей для всего многонационального советского народа" опубликованы архивные документы о деятельности национальных частей и соединений, сформированных из граждан республик СССР: Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Литовской, Таджикской, Туркменской и Узбекской и других. В разделе, в частности, представлены директивы Главного политического управления РККА, политдонесения фронтов, справки Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, исторические формуляры национальных формирований, схемы боевых действий, наградные документы на бойцов, фотографии и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
https://ria.ru/20250127/blokada-1995769900.html
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ссср, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу в ВОВ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Минобороны России опубликовало подборку
рассекреченных документов о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР в Победу в Великой Отечественной войне.
"В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны России публикует подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о вкладе национальных воинских формирований союзных республик СССР Красной Армии в борьбу с фашизмом", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что в Великой Отечественной войне участвовали представители всех народов СССР, и национальные воинские формирования, созданные из представителей различных народов Советского Союза, сыграли важную роль в борьбе с врагом. Эти формирования стали символом единства многонационального государства и внесли значительный вклад в победу над нацизмом, подчеркнули в Минобороны.
В новом разделе на сайте министерства "Роднились кровью в праведном бою: Победа в Великой Отечественной войне стала общей для всего многонационального советского народа" опубликованы архивные документы о деятельности национальных частей и соединений, сформированных из граждан республик СССР: Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Литовской, Таджикской, Туркменской и Узбекской и других.
В разделе, в частности, представлены директивы Главного политического управления РККА, политдонесения фронтов, справки Главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии, исторические формуляры национальных формирований, схемы боевых действий, наградные документы на бойцов, фотографии и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.