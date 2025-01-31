https://ria.ru/20250131/dokhody-1996521378.html

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 10%

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 10% - РИА Новости, 31.01.2025

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей впервые превысила 10%

Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2023 года до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:13:00+03:00

2025-01-31T05:13:00+03:00

2025-01-31T05:13:00+03:00

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2023 года до 11,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, доля российский граждан, чьи доходы превышали в 2023 году 100 тысяч рублей в месяц, выросла до рекордных 11,4% с 8,3% годом ранее. Такой скачок стал максимальным за все время ведения статистики. В целом в 2023 году доходы россиян демонстрировали рост. Так, доходы от 60 до 100 тысяч рублей имели 18,5% граждан, при этом год назад их было 16,2%. Одновременно с этим увеличился удельный вес тех, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей, - на 0,6 процентного пункта, до 14,4%. Численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей снизилась - на 6 процентных пунктов, до 55,7%. При этом от 27 до 45 тысяч рублей получали 26,2% (-1 п.п.), 19-27 тысяч - 13,8% (-1,7 п.п.), 10-19 тысяч - 12,5% (-2,5 п.п.), а до 10 тысяч рублей - 3,2% (-0,8 п.п). По данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8%.

https://ria.ru/20241212/nalog-1988712135.html

https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1820405991.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)