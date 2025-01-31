https://ria.ru/20250131/dnr-1996727930.html

В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет

В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 31.01.2025

В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет

Мирная жительница получила ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Новоукраинка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:21:00+03:00

2025-01-31T22:21:00+03:00

2025-01-31T22:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Новоукраинка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате кассетного обстрела ВСУ больничного комплекса в центре Горловки пострадали 11 человек. Таким образом, число пострадавших в ДНР в пятницу увеличилось до 12. "В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет ранения средней степени тяжести получила женщина 1990 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ были повреждены 14 жилых домов, котельная, больничный городок, гаражи, а также коммунальная техника, автобус и гражданские автомобили. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20250130/dzerzhinsk-1983586290.html

https://ria.ru/20250130/kurakhovo-1980950150.html

донецкая народная республика

горловка

украина

россия

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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, россия