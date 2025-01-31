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В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет
В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 31.01.2025
В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет
Мирная жительница получила ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Новоукраинка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:21:00+03:00
2025-01-31T22:21:00+03:00
2025-01-31T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Новоукраинка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате кассетного обстрела ВСУ больничного комплекса в центре Горловки пострадали 11 человек. Таким образом, число пострадавших в ДНР в пятницу увеличилось до 12. "В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет ранения средней степени тяжести получила женщина 1990 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ были повреждены 14 жилых домов, котельная, больничный городок, гаражи, а также коммунальная техника, автобус и гражданские автомобили. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20250130/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия
В ДНР женщина пострадала при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет
В Новоукраинке при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет пострадала женщина