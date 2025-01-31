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Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться - РИА Новости, 31.01.2025
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться
Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова в Донецкой народной республике эвакуироваться, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:47:00+03:00
2025-01-31T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова в Донецкой народной республике эвакуироваться, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "(ВС РФ - ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. Как сообщили в нацполиции Украины, в Димитрове осталось около трех тысяч жителей. В городе отключена электроэнергия, газопровод и водоснабжение. В январе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова. Димитров расположен на северо-западе ДНР, в нескольких километрах к востоку от крупного логистического узла ВСУ - Красноармейска (украинское название Покровск). По данным на 2020 год, население Димитрова составляло более 48 тысяч жителей.
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в мире, димитров, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Димитров, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться
Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова эвакуироваться