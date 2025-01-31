Рейтинг@Mail.ru
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 31.01.2025 (обновлено: 18:10 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/dnr-1996692707.html
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться - РИА Новости, 31.01.2025
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться
Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова в Донецкой народной республике эвакуироваться, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:47:00+03:00
2025-01-31T18:10:00+03:00
в мире
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_0:145:3143:1913_1920x0_80_0_0_7612ffdedcef5b125b8e486c5a265dff.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова в Донецкой народной республике эвакуироваться, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "(ВС РФ - ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. Как сообщили в нацполиции Украины, в Димитрове осталось около трех тысяч жителей. В городе отключена электроэнергия, газопровод и водоснабжение. В январе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские войска перерезали для ВСУ трассу Красноармейск – Константиновка в районе Димитрова. Димитров расположен на северо-западе ДНР, в нескольких километрах к востоку от крупного логистического узла ВСУ - Красноармейска (украинское название Покровск). По данным на 2020 год, население Димитрова составляло более 48 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html
димитров
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770699524_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_e6c15640dad176f78f102f794c7f3a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, димитров, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Димитров, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинская полиция призвала жителей Димитрова эвакуироваться

Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова эвакуироваться

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ Димитрова в Донецкой народной республике эвакуироваться, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"(ВС РФ - ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова - ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.
Как сообщили в нацполиции Украины, в Димитрове осталось около трех тысяч жителей. В городе отключена электроэнергия, газопровод и водоснабжение.
В январе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские войска перерезали для ВСУ трассу КрасноармейскКонстантиновка в районе Димитрова.
Димитров расположен на северо-западе ДНР, в нескольких километрах к востоку от крупного логистического узла ВСУ - Красноармейска (украинское название Покровск). По данным на 2020 год, население Димитрова составляло более 48 тысяч жителей.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости
Вчера, 14:05
 
В миреДимитровДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала