https://ria.ru/20250131/dnepr-1996593819.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за неделю составили более 315 военных, сообщило в пятницу... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:46:00+03:00

2025-01-31T12:46:00+03:00

2025-01-31T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за неделю составили более 315 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих и 24 автомобиля",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)