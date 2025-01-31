https://ria.ru/20250131/dnepr-1996593819.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за неделю составили более 315 военных, сообщило в пятницу... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:46:00+03:00
2025-01-31T12:46:00+03:00
2025-01-31T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за неделю составили более 315 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих и 24 автомобиля",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Днепр" за неделю уничтожила более 315 боевиков ВСУ