Россия передала ЦАР гуманитарную помощь
Россия направила ЦАР в качестве гумпомощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива
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Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД.
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"Откликаясь на обращение руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР), российская сторона направила в качестве гуманитарной помощи предназначенное для этой страны дизельное топливо объемом 29,4 тысячи тонн", - сообщили в МИД.
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Уточняется, что после завершения 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун разгрузки судна дальнейшая транспортировка топлива в Банги осуществляется силами центральноафриканской стороны.
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"Данная акция является важным продолжением предпринимаемых Российской Федерацией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой нас связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили благодарность российской стороне за своевременную и эффективную гуманитарную помощь, призванную способствовать улучшению социально-экономической ситуации в ЦАР", - добавили в российском МИД.
В середине января президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил Россию с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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