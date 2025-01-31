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Россия передала ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 31.01.2025
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14:53 31.01.2025 (обновлено: 14:58 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/diztoplivo-1996639339.html
Россия передала ЦАР гуманитарную помощь
Россия передала ЦАР гуманитарную помощь - РИА Новости, 31.01.2025
Россия передала ЦАР гуманитарную помощь
Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:53:00+03:00
2025-01-31T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД. "Откликаясь на обращение руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР), российская сторона направила в качестве гуманитарной помощи предназначенное для этой страны дизельное топливо объемом 29,4 тысячи тонн", - сообщили в МИД. Уточняется, что после завершения 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун разгрузки судна дальнейшая транспортировка топлива в Банги осуществляется силами центральноафриканской стороны. "Данная акция является важным продолжением предпринимаемых Российской Федерацией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой нас связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили благодарность российской стороне за своевременную и эффективную гуманитарную помощь, призванную способствовать улучшению социально-экономической ситуации в ЦАР", - добавили в российском МИД. В середине января президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил Россию с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250118/dogovor-1994363870.html
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в мире, россия, банги, цар, владимир путин
В мире, Россия, Банги, ЦАР, Владимир Путин
Россия передала ЦАР гуманитарную помощь

Россия направила ЦАР в качестве гумпомощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива

CC BY-SA 2.0 / hdptcar / Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
CC BY-SA 2.0 / hdptcar /
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия направила Центральноафриканской республике в качестве гуманитарной помощи 29,4 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в российском МИД.
«
"Откликаясь на обращение руководства Центральноафриканской Республики (ЦАР), российская сторона направила в качестве гуманитарной помощи предназначенное для этой страны дизельное топливо объемом 29,4 тысячи тонн", - сообщили в МИД.
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Уточняется, что после завершения 29 января в порту города Лимбе в Республике Камерун разгрузки судна дальнейшая транспортировка топлива в Банги осуществляется силами центральноафриканской стороны.
«
"Данная акция является важным продолжением предпринимаемых Российской Федерацией последовательных усилий по содействию ЦАР, с которой нас связывают крепкие узы дружбы и многопланового сотрудничества, в решении энергетического кризиса в этой стране. В Банги выразили благодарность российской стороне за своевременную и эффективную гуманитарную помощь, призванную способствовать улучшению социально-экономической ситуации в ЦАР", - добавили в российском МИД.
В середине января президент ЦАР Фостен Арканж Туадера посетил Россию с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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