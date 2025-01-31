https://ria.ru/20250131/diveevo-1996387849.html

"И не знаешь уже, где кончилась земля и началось небо"

"И не знаешь уже, где кончилась земля и началось небо" - РИА Новости, 31.01.2025

"И не знаешь уже, где кончилась земля и началось небо"

На рубеже XIX и XX веков Серафимо-Дивеевский монастырь стал самым крупным иноческим общежитием, его населяли более 1000 сестёр, а в 1927 году, перед закрытием, в Дивееве было 1600 сестёр. Как была устроена обитель, чем занимались сёстры и почему Дивеево притягивало множество паломников и каким они видели монастырь в период расцвета?

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

подкаст

религия

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«И не знаешь уже, когда ходишь по Дивееву, где кончилась земля и началось небо» На рубеже XIX и XX веков Серафимо-Дивеевский монастырь стал самым крупным иноческим общежитием, его населяли более 1000 сестёр, а в 1927 году, перед закрытием, в Дивееве было 1600 сестёр. Как была устроена обитель, чем занимались сёстры и какую вели духовную жизнь, почему Дивеево притягивало множество паломников и каким они видели монастырь в период расцвета? audio/mpeg

«И не знаешь уже, когда ходишь по Дивееву, где кончилась земля и началось небо» На рубеже XIX и XX веков Серафимо-Дивеевский монастырь стал самым крупным иноческим общежитием, его населяли более 1000 сестёр, а в 1927 году, перед закрытием, в Дивееве было 1600 сестёр. Как была устроена обитель, чем занимались сёстры и какую вели духовную жизнь, почему Дивеево притягивало множество паломников и каким они видели монастырь в период расцвета? audio/mpeg

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подкаст, аудио, религия