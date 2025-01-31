NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер
NBC: за самолетом и вертолетом, которые столкнулись в США, следил один диспетчер
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Один диспетчер следил за движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в ночь на четверг в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
Как рассказал телеканалу неназванный источник, руководитель авиадиспетчерской службы аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, где произошло столкновение, отпустил пораньше одного из диспетчеров.
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"Одного единственного диспетчера оставили следить за движением самолета и вертолета. Обычно один диспетчер следит за самолетам, и еще один - за вертолетами", - отмечает NBC.
По словам телеканала, по стандартам Федеральной службы гражданской авиации США (FAA) позволительно, но не оптимально оставлять одного диспетчера следить за движением обоих судов.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.