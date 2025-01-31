https://ria.ru/20250131/dispetcher-1996730864.html

NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер

NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер - РИА Новости, 31.01.2025

NBC: за столкнувшимися в США самолетом и вертолетом следил один диспетчер

Один диспетчер следил за движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в ночь на четверг в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:52:00+03:00

2025-01-31T22:52:00+03:00

2025-01-31T22:52:00+03:00

в мире

сша

рональд рейган

дональд трамп

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Один диспетчер следил за движением пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в ночь на четверг в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Как рассказал телеканалу неназванный источник, руководитель авиадиспетчерской службы аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана, где произошло столкновение, отпустил пораньше одного из диспетчеров. "Одного единственного диспетчера оставили следить за движением самолета и вертолета. Обычно один диспетчер следит за самолетам, и еще один - за вертолетами", - отмечает NBC. По словам телеканала, по стандартам Федеральной службы гражданской авиации США (FAA) позволительно, но не оптимально оставлять одного диспетчера следить за движением обоих судов. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996666064.html

https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном