https://ria.ru/20250131/dilery-1996625976.html

Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России

Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России - РИА Новости, 31.01.2025

Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России

Количество легковых машин, находящихся на складах российских дилеров, оценивается в 400 тысяч единиц, и это много, цифра в 700 тысяч включает также LCV и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:24:00+03:00

2025-01-31T14:24:00+03:00

2025-01-31T14:24:00+03:00

авто

рбк (медиагруппа)

авилон

рольф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество легковых машин, находящихся на складах российских дилеров, оценивается в 400 тысяч единиц, и это много, цифра в 700 тысяч включает также LCV и грузовики, следует из комментариев дилеров для РИА Новости. Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на участников рынка и экспертов написало о скоплении на складах российских дистрибьюторов, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч единиц автомобилей. Данных запасов, по их мнению, хватит до апреля - мая 2025 года. "Стоки марок публично не раскрываются, по нашим подсчетам... это порядка 400 тысяч легковых машин. Сумма больше января прошлого года, тогда основная масса поставок сложилась ближе к середине года", - рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. По его словам, имеющихся запасов хватит на 4-5 месяцев - это максимальный показатель за последние 5 лет. Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов считает, что стоков хватит на 3-4 месяца продаж. При этом он оценивает в 300-400 тысяч количество только китайских автомобилей на складах. "Если говорить про те бренды, с которыми работает наш холдинг, речь о китайских брендах - это 300-400 тысяч машин. Это крайне много... Цифра, которая звучит в СМИ, про 700 тысяч - это не только легковые машины, но и комтранс, грузовой (транспорт - ред.)", - сказал Иванов.

https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html

https://ria.ru/20241202/avto-1986791118.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, рбк (медиагруппа), авилон , рольф