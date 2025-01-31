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Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России - РИА Новости, 31.01.2025
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14:24 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/dilery-1996625976.html
Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России
Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России - РИА Новости, 31.01.2025
Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России
Количество легковых машин, находящихся на складах российских дилеров, оценивается в 400 тысяч единиц, и это много, цифра в 700 тысяч включает также LCV и... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество легковых машин, находящихся на складах российских дилеров, оценивается в 400 тысяч единиц, и это много, цифра в 700 тысяч включает также LCV и грузовики, следует из комментариев дилеров для РИА Новости. Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на участников рынка и экспертов написало о скоплении на складах российских дистрибьюторов, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч единиц автомобилей. Данных запасов, по их мнению, хватит до апреля - мая 2025 года. "Стоки марок публично не раскрываются, по нашим подсчетам... это порядка 400 тысяч легковых машин. Сумма больше января прошлого года, тогда основная масса поставок сложилась ближе к середине года", - рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. По его словам, имеющихся запасов хватит на 4-5 месяцев - это максимальный показатель за последние 5 лет. Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов считает, что стоков хватит на 3-4 месяца продаж. При этом он оценивает в 300-400 тысяч количество только китайских автомобилей на складах. "Если говорить про те бренды, с которыми работает наш холдинг, речь о китайских брендах - это 300-400 тысяч машин. Это крайне много... Цифра, которая звучит в СМИ, про 700 тысяч - это не только легковые машины, но и комтранс, грузовой (транспорт - ред.)", - сказал Иванов.
https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
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авто, рбк (медиагруппа), авилон , рольф
Авто, РБК (медиагруппа), Авилон , Рольф
Дилеры заявили о больших запасах автомобилей на складах в России

Число легковых авто на складах дилеров в России оценили в 400 тысяч единиц

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество легковых машин, находящихся на складах российских дилеров, оценивается в 400 тысяч единиц, и это много, цифра в 700 тысяч включает также LCV и грузовики, следует из комментариев дилеров для РИА Новости.
Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на участников рынка и экспертов написало о скоплении на складах российских дистрибьюторов, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч единиц автомобилей. Данных запасов, по их мнению, хватит до апреля - мая 2025 года.
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"Стоки марок публично не раскрываются, по нашим подсчетам... это порядка 400 тысяч легковых машин. Сумма больше января прошлого года, тогда основная масса поставок сложилась ближе к середине года", - рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
По его словам, имеющихся запасов хватит на 4-5 месяцев - это максимальный показатель за последние 5 лет.
Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов считает, что стоков хватит на 3-4 месяца продаж.
При этом он оценивает в 300-400 тысяч количество только китайских автомобилей на складах.
"Если говорить про те бренды, с которыми работает наш холдинг, речь о китайских брендах - это 300-400 тысяч машин. Это крайне много... Цифра, которая звучит в СМИ, про 700 тысяч - это не только легковые машины, но и комтранс, грузовой (транспорт - ред.)", - сказал Иванов.
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