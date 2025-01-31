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"Единая Россия" планирует провести "Диктант победы" в 80 странах мира - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:14 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/diktant-1996585685.html
"Единая Россия" планирует провести "Диктант победы" в 80 странах мира
"Единая Россия" планирует провести "Диктант победы" в 80 странах мира - РИА Новости, 31.01.2025
"Единая Россия" планирует провести "Диктант победы" в 80 странах мира
Партия "Единая Россия" планирует организовать акцию "Диктант победы" в 80 странах мира, сообщил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:14:00+03:00
2025-01-31T12:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
авдеевка
селидово
курахово
александр сидякин
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует организовать акцию "Диктант победы" в 80 странах мира, сообщил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет 25 апреля "Планируется: количество участников - не меньше числа участников "Диктанта победы" - 2024, иностранных государств - 80", - следует из презентации Сидякина, которую он представил на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он отметил, что открыть 80 площадок "Диктанта победы" - это в силах оргкомитета. "У нас есть Русские дома, посольские школы", - обратил внимание Сидякин. Также, по его словам, важно открыть большое количество площадок для проведения акции в освобожденных регионах. "Мы должны дать возможность людям в разных местах участвовать в диктанте. В том числе - на освобождаемых территориях. В прошлом году пробовали писать его в Авдеевке, у нас сейчас появились новые освобожденные регионы. Будем пробовать провести акцию и там", - отметил координатор партпроекта "Историческая память". В презентации руководителя ЦИК ЕР отмечается, что организовать проведение "Диктанта победы" в 2025 году планируется в том числе и в Селидово, и Курахово.
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html
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авдеевка, селидово, курахово, александр сидякин, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Авдеевка, Селидово, Курахово, Александр Сидякин, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Единая Россия" планирует провести "Диктант победы" в 80 странах мира

"Единая Россия" собирается организовать акцию "Диктант победы" в 80 странах мира

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы"
Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует организовать акцию "Диктант победы" в 80 странах мира, сообщил координатор партпроекта "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
"Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет 25 апреля
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"Планируется: количество участников - не меньше числа участников "Диктанта победы" - 2024, иностранных государств - 80", - следует из презентации Сидякина, которую он представил на заседании оргкомитета "Наша Победа".
Он отметил, что открыть 80 площадок "Диктанта победы" - это в силах оргкомитета.
"У нас есть Русские дома, посольские школы", - обратил внимание Сидякин.
Также, по его словам, важно открыть большое количество площадок для проведения акции в освобожденных регионах.
"Мы должны дать возможность людям в разных местах участвовать в диктанте. В том числе - на освобождаемых территориях. В прошлом году пробовали писать его в Авдеевке, у нас сейчас появились новые освобожденные регионы. Будем пробовать провести акцию и там", - отметил координатор партпроекта "Историческая память".
В презентации руководителя ЦИК ЕР отмечается, что организовать проведение "Диктанта победы" в 2025 году планируется в том числе и в Селидово, и Курахово.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАвдеевкаСелидовоКураховоАлександр СидякинЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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