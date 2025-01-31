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В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы" - РИА Новости, 31.01.2025
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"
Площадки для написания акции "Диктант победы" должны открыться во всех российских вузах, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:01:00+03:00
2025-01-31T12:01:00+03:00
2025-01-31T12:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
константин могилевский
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Площадки для написания акции "Диктант победы" должны открыться во всех российских вузах, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "Самое приоритетное внимание уделим подготовке площадок "Диктанта победы". Они должны открыться во всех университетах страны, в том числе в их зарубежных филиалах", - сказал замминистра на организационном комитете партии "Единая Россия" "Наша победа". Он напомнил, что в 2024 году в акции приняли участие 630 вузов, диктант написали 140 тысяч студентов - примерно 15% от общего количества участников. "В этом году планируем, как минимум, удержать эту планку", - добавил Могилевский. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет 25 апреля.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
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россия, константин могилевский, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Константин Могилевский, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"
Минобрнауки: площадки для "Диктанта победы" должны открыться во всех вузах