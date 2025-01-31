Рейтинг@Mail.ru
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы" - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:01 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/diktant-1996580570.html
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы" - РИА Новости, 31.01.2025
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"
Площадки для написания акции "Диктант победы" должны открыться во всех российских вузах, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:01:00+03:00
2025-01-31T12:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
константин могилевский
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5122dff7c2a466d104e03551aa8ece4.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Площадки для написания акции "Диктант победы" должны открыться во всех российских вузах, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "Самое приоритетное внимание уделим подготовке площадок "Диктанта победы". Они должны открыться во всех университетах страны, в том числе в их зарубежных филиалах", - сказал замминистра на организационном комитете партии "Единая Россия" "Наша победа". Он напомнил, что в 2024 году в акции приняли участие 630 вузов, диктант написали 140 тысяч студентов - примерно 15% от общего количества участников. "В этом году планируем, как минимум, удержать эту планку", - добавил Могилевский. "Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет 25 апреля.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa08212547062990b2d938a6bad19d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин могилевский, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Константин Могилевский, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В российских вузах откроют площадки для написания "Диктанта победы"

Минобрнауки: площадки для "Диктанта победы" должны открыться во всех вузах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы"
Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участница Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Площадки для написания акции "Диктант победы" должны открыться во всех российских вузах, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
"Самое приоритетное внимание уделим подготовке площадок "Диктанта победы". Они должны открыться во всех университетах страны, в том числе в их зарубежных филиалах", - сказал замминистра на организационном комитете партии "Единая Россия" "Наша победа".
Он напомнил, что в 2024 году в акции приняли участие 630 вузов, диктант написали 140 тысяч студентов - примерно 15% от общего количества участников. "В этом году планируем, как минимум, удержать эту планку", - добавил Могилевский.
"Диктант победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция пройдет 25 апреля.
Боец держит флаг над освобожденным городом - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Минобороны опубликовало документы о вкладе республик СССР в Победу
Вчера, 00:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКонстантин МогилевскийЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала