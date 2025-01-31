https://ria.ru/20250131/devochka-1996688798.html

Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку

Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку - РИА Новости, 31.01.2025

Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку

Машину с разыскиваемой 13-летней тюменской школьницей задержали в Саратовской области, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:36:00+03:00

2025-01-31T17:36:00+03:00

2025-01-31T18:21:00+03:00

происшествия

тюменская область

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гибдд мвд рф

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ирина волк

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ТЮМЕНЬ, 31 янв — РИА Новости. Машину с разыскиваемой 13-летней тюменской школьницей задержали в Саратовской области, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои тюменские коллеги установили местонахождение 13-летней школьницы, об исчезновении которой стало известно вчера. <…> Разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — написала она. По ее словам, полицейские вместе со следователями опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Им удалось найти транспортное средство и установить маршрут его передвижения. В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки. По версии следствия, 30 января в селе Княжево ребенка увезли на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером с цифрами 290. В машине находились двое неизвестных.По данным местных СМИ, двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы.

https://ria.ru/20250109/politsija-1992910827.html

https://ria.ru/20250123/devochka-1995177640.html

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происшествия, тюменская область, саратовская область, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, kia rio