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Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку
Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку - РИА Новости, 31.01.2025
Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку
Машину с разыскиваемой 13-летней тюменской школьницей задержали в Саратовской области, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:36:00+03:00
2025-01-31T17:36:00+03:00
2025-01-31T18:21:00+03:00
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 31 янв — РИА Новости. Машину с разыскиваемой 13-летней тюменской школьницей задержали в Саратовской области, заявила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои тюменские коллеги установили местонахождение 13-летней школьницы, об исчезновении которой стало известно вчера. <…> Разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — написала она. По ее словам, полицейские вместе со следователями опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. Им удалось найти транспортное средство и установить маршрут его передвижения. В Тюменской области завели дело после исчезновения 13-летней девочки. По версии следствия, 30 января в селе Княжево ребенка увезли на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером с цифрами 290. В машине находились двое неизвестных.По данным местных СМИ, двое молодых людей силой усадили в машину 13-летнюю девочку, которую подкараулили у выхода из школы.
https://ria.ru/20250109/politsija-1992910827.html
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происшествия, тюменская область, саратовская область, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, kia rio
Происшествия, Тюменская область, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк, Kia Rio
Сотрудники ГАИ нашли похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку
Девочку, похищенную в Тюменской области, нашли в Саратовской области