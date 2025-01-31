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Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина
Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет"... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:17:00+03:00
2025-01-31T14:17:00+03:00
2025-01-31T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Биволу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.Как отметил в ходе заседания следователь, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, обладает широкими связями среди правоохранителей.Сам Бивол попросил суд его не арестовывать, отметив, что он сотрудничает со следствием. Его адвокат отдельно подчеркнул, что полицейский полностью признал вину и раскаялся. Судом также были приобщены награды и грамоты, которые получал Бивол за "безупречную службу".В качестве свидетеля была опрошена супруга Бивола, рассказавшая, что они вместе прошли "путь от постового до начальника", попросившая не избирать ему самую строгую меру пресечения, так как у семьи трое несовершеннолетних детей. "Мне страшно оставаться одной, невыносимо будет сложно", - посетовала женщина.
https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html
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сергей анохин, происшествия, москва, россия
Сергей Анохин, Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы Бивола по делу Анохина
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Биволу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.
Как отметил в ходе заседания следователь, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, обладает широкими связями среди правоохранителей.
Сам Бивол попросил суд его не арестовывать, отметив, что он сотрудничает со следствием. Его адвокат отдельно подчеркнул, что полицейский полностью признал вину и раскаялся. Судом также были приобщены награды и грамоты, которые получал Бивол за "безупречную службу".
В качестве свидетеля была опрошена супруга Бивола, рассказавшая, что они вместе прошли "путь от постового до начальника", попросившая не избирать ему самую строгую меру пресечения, так как у семьи трое несовершеннолетних детей. "Мне страшно оставаться одной, невыносимо будет сложно", - посетовала женщина.