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Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
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14:17 31.01.2025 (обновлено: 14:31 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/delo-1996624439.html
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина
Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет"... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:17:00+03:00
2025-01-31T14:31:00+03:00
сергей анохин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Биволу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.Как отметил в ходе заседания следователь, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, обладает широкими связями среди правоохранителей.Сам Бивол попросил суд его не арестовывать, отметив, что он сотрудничает со следствием. Его адвокат отдельно подчеркнул, что полицейский полностью признал вину и раскаялся. Судом также были приобщены награды и грамоты, которые получал Бивол за "безупречную службу".В качестве свидетеля была опрошена супруга Бивола, рассказавшая, что они вместе прошли "путь от постового до начальника", попросившая не избирать ему самую строгую меру пресечения, так как у семьи трое несовершеннолетних детей. "Мне страшно оставаться одной, невыносимо будет сложно", - посетовала женщина.
https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html
https://rsport.ria.ru/20250130/anokhin-1996472639.html
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сергей анохин, происшествия, москва, россия
Сергей Анохин, Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы по делу Анохина

Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы Бивола по делу Анохина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНачальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде. 31 января 2025
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде. 31 января 2025
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Биволу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Фонбет" подал иск против Анохина
30 января, 20:42
Как отметил в ходе заседания следователь, Биволу невозможно избрать более мягкую меру пресечения, так как он знаком с методикой проведения следственных действий, обладает широкими связями среди правоохранителей.
Сам Бивол попросил суд его не арестовывать, отметив, что он сотрудничает со следствием. Его адвокат отдельно подчеркнул, что полицейский полностью признал вину и раскаялся. Судом также были приобщены награды и грамоты, которые получал Бивол за "безупречную службу".
В качестве свидетеля была опрошена супруга Бивола, рассказавшая, что они вместе прошли "путь от постового до начальника", попросившая не избирать ему самую строгую меру пресечения, так как у семьи трое несовершеннолетних детей. "Мне страшно оставаться одной, невыносимо будет сложно", - посетовала женщина.
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Двое фигурантов дела о взятке экс-гендиректора "Фонбета" Анохина скрылись
30 января, 18:45
 
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