https://ria.ru/20250131/dei-1996727544.html

В США заявили, что политика равенства не имела отношения к авиакатастрофе

В США заявили, что политика равенства не имела отношения к авиакатастрофе - РИА Новости, 31.01.2025

В США заявили, что политика равенства не имела отношения к авиакатастрофе

Политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) не имела отношения к столкновению пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне в ночь на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:18:00+03:00

2025-01-31T22:18:00+03:00

2025-01-31T22:18:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политика разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) не имела отношения к столкновению пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне в ночь на четверг, необходимо дождаться результатов расследования, заявил газете Politico председатель комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Сэм Грейвз. В своем интервью Грейвз отметил, что пока остается много вопросов по поводу авиакатастрофы, однако добавил, не верит, что политика разнообразия, равенства и инклюзивности сыграла роль в трагедии. "Я не думаю, что это (политика разнообразия, равенства и инклюзивности- ред.) вообще имело отношения с этому происшествием (авиакатастрофа в Вашингтоне -ред.). У меня давно были вопросы к политике DEI в Федеральном агентстве гражданской авиации США (FAA), но они у меня остаются уже много лет", - заявил в интервью Грейвз. Грейвз подчеркнул Politico, что военным вертолетом управляли опытные пилоты, и призвал дождаться результатов расследования причин трагедии. Он также добавил, что не верит, что письмо управления кадровой службы США, в котором сотрудникам Федерального агентства гражданской авиации (FAA) напомнили о необходимости сменить работу даже после авиакатастрофы в Вашингтоне, применялось к авиационным диспетчерам. Издание отмечает со ссылкой на помощника Грейвза, что письмо о смене работы не применяется к диспетчерам. Ранее газета New York Times со ссылкой на письмо, оказавшееся в ее распоряжении, заявило, что управление кадровой службы США напомнило большому кругу сотрудников Федерального агентства гражданской авиации (FAA) о необходимость сменить работу даже после авиакатастрофы в Вашингтоне. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как сообщил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.

https://ria.ru/20250131/pilot-1996717263.html

https://ria.ru/20250131/pilot-1996684868.html

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в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном