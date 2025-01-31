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Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
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23:36 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996734825.html
Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek
Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek
Управление по защите данных Нидерландов (AP) начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:36:00+03:00
2025-01-31T23:36:00+03:00
технологии
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Управление по защите данных Нидерландов (AP) начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот, заявил председатель регулятора Алейд Волфсен. "AP выносит предупреждение в связи с серьезными опасениями относительно политики конфиденциальности китайской DeepSeek, а также относительно того, как обрабатываются персональные данные пользователей", - приводится на сайте телерадиокомпании NOS заявление Волфсена. Он сообщил, что Управление по защите данных Нидерландов начинает широкое расследование передачи персональных данных в Китай, в том числе из-за опасений по поводу DeepSeek. "Передача персональных данных граждан Европы в страны за пределами ЕС разрешена только при соблюдении строгих условий (конфиденциальности)", - отметил Волфсен. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996714057.html
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Технологии, Китай, Нидерланды, Европа, Евросоюз, Nasdaq, В мире
Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek

Нидерланды начнут расследование передачи данных в Китай из-за опасений DeepSeek

© AP Photo / Andy WongПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Управление по защите данных Нидерландов (AP) начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот, заявил председатель регулятора Алейд Волфсен.
"AP выносит предупреждение в связи с серьезными опасениями относительно политики конфиденциальности китайской DeepSeek, а также относительно того, как обрабатываются персональные данные пользователей", - приводится на сайте телерадиокомпании NOS заявление Волфсена.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Он сообщил, что Управление по защите данных Нидерландов начинает широкое расследование передачи персональных данных в Китай, в том числе из-за опасений по поводу DeepSeek.
"Передача персональных данных граждан Европы в страны за пределами ЕС разрешена только при соблюдении строгих условий (конфиденциальности)", - отметил Волфсен.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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