https://ria.ru/20250131/deepseek-1996734825.html

Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek

Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025

Нидерланды начнут расследовать передачу данных в КНР из-за DeepSeek

Управление по защите данных Нидерландов (AP) начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:36:00+03:00

2025-01-31T23:36:00+03:00

2025-01-31T23:36:00+03:00

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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Управление по защите данных Нидерландов (AP) начнет расследование передачи персональных данных в Китай на фоне опасений относительно политики конфиденциальности китайской компании DeepSeek, запустившей новый чат-бот, заявил председатель регулятора Алейд Волфсен. "AP выносит предупреждение в связи с серьезными опасениями относительно политики конфиденциальности китайской DeepSeek, а также относительно того, как обрабатываются персональные данные пользователей", - приводится на сайте телерадиокомпании NOS заявление Волфсена. Он сообщил, что Управление по защите данных Нидерландов начинает широкое расследование передачи персональных данных в Китай, в том числе из-за опасений по поводу DeepSeek. "Передача персональных данных граждан Европы в страны за пределами ЕС разрешена только при соблюдении строгих условий (конфиденциальности)", - отметил Волфсен. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. В магазине приложений Apple App Store ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996714057.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996651712.html

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технологии, китай, нидерланды, европа, евросоюз, nasdaq, в мире