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OpenAI раньше срока выпустит новую ИИ-модель после успеха DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
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20:13 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996715510.html
OpenAI раньше срока выпустит новую ИИ-модель после успеха DeepSeek
OpenAI раньше срока выпустит новую ИИ-модель после успеха DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
OpenAI раньше срока выпустит новую ИИ-модель после успеха DeepSeek
OpenAI выпустит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini уже в пятницу, раньше запланированного срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании РИА Новости, 31.01.2025
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2025-01-31T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. OpenAI выпустит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini уже в пятницу, раньше запланированного срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. "OpenAI готовится запустить новую модель уже сегодня, раньше изначально запланированного срока. Эта модель, o3-mini, станет доступна как для API, так и для чат-бота. По словам источников, она обладает способностью к рассуждениями о1 и скоростью уровня 4о. Другими словами, она быстрая, дешевая, умная и создана для того, чтобы сокрушить DeepSeek", - пишет издание. Как указывает Wired, успех китайской компании привлек внимание сотрудников OpenAI. Внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html
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технологии, китай, nasdaq, в мире
Технологии, Китай, Nasdaq, В мире
OpenAI раньше срока выпустит новую ИИ-модель после успеха DeepSeek

Wired: OpenAI скоро выпустит новую ИИ-модель o3-mini после успеха DeepSeek

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. OpenAI выпустит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) o3-mini уже в пятницу, раньше запланированного срока, на фоне успеха модели R1 от китайской компании DeepSeek, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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"OpenAI готовится запустить новую модель уже сегодня, раньше изначально запланированного срока. Эта модель, o3-mini, станет доступна как для API, так и для чат-бота. По словам источников, она обладает способностью к рассуждениями о1 и скоростью уровня 4о. Другими словами, она быстрая, дешевая, умная и создана для того, чтобы сокрушить DeepSeek", - пишет издание.
Как указывает Wired, успех китайской компании привлек внимание сотрудников OpenAI. Внутри OpenAI сложилось мнение, что на фоне массовых обсуждений DeepSeek компания должна стать более эффективной, иначе она рискует отстать от своего нового конкурента.
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