https://ria.ru/20250131/deepseek-1996651712.html

На Тайване чиновникам запретили использовать чат-бот DeepSeek

На Тайване чиновникам запретили использовать чат-бот DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025

На Тайване чиновникам запретили использовать чат-бот DeepSeek

Тайваньским правительственным учреждениям запретили использовать чат-бот DeepSeek из-за рисков безопасности, заявило в пятницу министерство цифрового развития... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:29:00+03:00

2025-01-31T15:29:00+03:00

2025-01-31T15:29:00+03:00

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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Тайваньским правительственным учреждениям запретили использовать чат-бот DeepSeek из-за рисков безопасности, заявило в пятницу министерство цифрового развития острова. "Министерство цифрового развития, исходя из соображений национальной информационной безопасности, выпустило специальное предупреждение для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры о необходимости ограничить использование DeepSeek AI", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что меры принимаются для предотвращения передачи данных пользователей через подобные продукты, вызывающие опасения по поводу их безопасности, поскольку это может поставить под угрозу информационную безопасность острова. Указано, что DeepSeek является китайским сервисом, работа которого может подразумевать ряд проблем информационной безопасности, включая трансграничную передачу и утечку информации, поэтому DeepSeek "относится к продуктам, ставящим под угрозу информационную безопасность" острова. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996518173.html

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в мире, технологии, китай, сша, великобритания, тайвань