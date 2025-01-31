В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek
Компания CyberCX призвала критически важные организации отказаться от DeepSeek
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem SancarПриложение DeepSeek
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem Sancar
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации.
Во вторник министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных.
"Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию... серьезно рассмотреть возможность ограничения доступа к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах", - сказано в заявлении австралийской компании.
По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству. Результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая", считают в компании.
Как отмечается в заявлении организации, CyberCX советует организациям иметь политику надлежащего использования любых приложений генеративного ИИ.
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
30 января, 22:07