https://ria.ru/20250131/deepseek-1996647966.html

В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek

В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025

В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek

Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:17:00+03:00

2025-01-31T15:17:00+03:00

2025-01-31T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации. Во вторник министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных. "Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию... серьезно рассмотреть возможность ограничения доступа к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах", - сказано в заявлении австралийской компании. По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству. Результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая", считают в компании. Как отмечается в заявлении организации, CyberCX советует организациям иметь политику надлежащего использования любых приложений генеративного ИИ. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html

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в мире, технологии, китай, австралия, сша, apple