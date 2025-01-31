Рейтинг@Mail.ru
В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996647966.html
В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek
В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025
В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek
Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:17:00+03:00
2025-01-31T15:17:00+03:00
в мире
технологии
китай
австралия
сша
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996553713_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_630705810b9a290d3ed162b322e372af.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации. Во вторник министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных. "Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию... серьезно рассмотреть возможность ограничения доступа к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах", - сказано в заявлении австралийской компании. По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству. Результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая", считают в компании. Как отмечается в заявлении организации, CyberCX советует организациям иметь политику надлежащего использования любых приложений генеративного ИИ. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html
китай
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996553713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8445f12dd7e58c380a34f967c457e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, австралия, сша, apple
В мире, Технологии, Китай, Австралия, США, Apple
В Австралии призвали не использовать продукты DeepSeek

Компания CyberCX призвала критически важные организации отказаться от DeepSeek

© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem SancarПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Dilara Irem Sancar
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала критически важные организации отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek в области искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте организации.
Во вторник министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик в эфире радиостанции ABC призвал пользователей проявлять осторожность перед скачиванием новой модели искусственного интеллекта DeepSeek, выразив опасения относительно конфиденциальности данных.
Логотипы DeepSeek и Nvidia - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов Nvidia в Сингапуре
Вчера, 04:58
"Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию... серьезно рассмотреть возможность ограничения доступа к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах", - сказано в заявлении австралийской компании.
По мнению CyberCX, созданные DeepSeek модели искусственного интеллекта и приложения подконтрольны китайскому правительству. Результаты запросов "предвзяты" и "соответствуют стратегическим целям и нарративам Коммунистической партии Китая", считают в компании.
Как отмечается в заявлении организации, CyberCX советует организациям иметь политику надлежащего использования любых приложений генеративного ИИ.
DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
30 января, 22:07
 
В миреТехнологииКитайАвстралияСШАApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала