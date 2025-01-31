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В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои - РИА Новости, 31.01.2025
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14:27 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/deepseek-1996627980.html
В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои
В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои - РИА Новости, 31.01.2025
В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои
Китайская DeepSeek сообщает о сбоях в работе чат-бота. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китайская DeepSeek сообщает о сбоях в работе чат-бота. Согласно данным о работе сервисов DeepSeek, чат-бот работает со "сниженной производительностью", значительные сбои в пятницу фиксируются более часа. Отмечается, что было введено исправление и компания отслеживает его результаты. Неполадки в работе сервиса наблюдались с начала недели, в том числе компания ограничивала регистрацию новых пользователей; лишь в четверг, 30 января, его работа проходила в целом без сбоев. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html
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технологии, китай, сша, великобритания, apple, nasdaq
Технологии, Китай, США, Великобритания, Apple, Nasdaq
В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои

Китайская компания DeepSeek сообщила о сбоях в работе чат-бота

© Getty Images / SOPA Images/Faisal BashirПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / SOPA Images/Faisal Bashir
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китайская DeepSeek сообщает о сбоях в работе чат-бота.
Согласно данным о работе сервисов DeepSeek, чат-бот работает со "сниженной производительностью", значительные сбои в пятницу фиксируются более часа. Отмечается, что было введено исправление и компания отслеживает его результаты.
Неполадки в работе сервиса наблюдались с начала недели, в том числе компания ограничивала регистрацию новых пользователей; лишь в четверг, 30 января, его работа проходила в целом без сбоев.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT.
Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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30 января, 22:07
 
ТехнологииКитайСШАВеликобританияAppleNasdaq
 
 
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