https://ria.ru/20250131/deepseek-1996627980.html

В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои

В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои - РИА Новости, 31.01.2025

В работе чат-бота DeepSeek произошли сбои

Китайская DeepSeek сообщает о сбоях в работе чат-бота. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:27:00+03:00

2025-01-31T14:27:00+03:00

2025-01-31T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китайская DeepSeek сообщает о сбоях в работе чат-бота. Согласно данным о работе сервисов DeepSeek, чат-бот работает со "сниженной производительностью", значительные сбои в пятницу фиксируются более часа. Отмечается, что было введено исправление и компания отслеживает его результаты. Неполадки в работе сервиса наблюдались с начала недели, в том числе компания ограничивала регистрацию новых пользователей; лишь в четверг, 30 января, его работа проходила в целом без сбоев. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. В понедельник, 27 января, успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.

https://ria.ru/20250130/deepseek-1996496977.html

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технологии, китай, сша, великобритания, apple, nasdaq