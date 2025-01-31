СМИ: США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов Nvidia в Сингапуре
Bloomberg: США расследуют возможную покупку DeepSeek чипов Nvidia в Сингапуре
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти США выясняют, не закупала ли китайская компания DeepSeek чипы компании Nvidia через третьи лица в Сингапуре, чтобы обойти ограничения со стороны США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Американские власти расследуют, не покупал ли китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek передовые полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, чтобы обойти ограничения США на продажу чипов, используемых для задач искусственного интеллекта", - говорится в сообщении агентства.
Ранее министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.