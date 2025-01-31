https://ria.ru/20250131/deepseek-1996518173.html

Сотрудникам конгресса США запретили использовать чат-бот DeepSeek

Сотрудникам конгресса США запретили использовать чат-бот DeepSeek - РИА Новости, 31.01.2025

Сотрудникам конгресса США запретили использовать чат-бот DeepSeek

Сотрудников аппарата конгресса США предупредили, чтобы они не использовали китайский чат-бот компании DeepSeek, сообщает портал Axios. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:28:00+03:00

2025-01-31T03:28:00+03:00

2025-01-31T03:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудников аппарата конгресса США предупредили, чтобы они не использовали китайский чат-бот компании DeepSeek, сообщает портал Axios. "На данный момент DeepSeek находится на рассмотрении и в настоящее время не разрешен для официального использования в палате представителей", - цитирует издание уведомление главы административной службы конгресса, отправленное сотрудникам аппарата. Ранее сообщалось, что Пентагон из соображений безопасности заблокировал доступ к DeepSeek для своих сотрудников. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

https://ria.ru/20250129/ai-1996135598.html

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в мире, китай, конгресс сша, министерство обороны сша, nasdaq, технологии