Рейтинг@Mail.ru
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 31.01.2025 (обновлено: 16:08 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/daniya-1996660897.html
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы - РИА Новости, 31.01.2025
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:06:00+03:00
2025-01-31T16:08:00+03:00
в мире
дания
украина
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону. Ранее Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Премьер при этом не назвала конкретных цифр, насколько Дания увеличит свои военные расходы. "Ответ короткий: мы этого пока не знаем", - приводит датская телерадиокомпания DR ответ Фредериксен на вопрос о том, где правительство возьмёт средства на увеличение оборонных расходов. По данным телерадиокомпании, в настоящее время Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины. Отмечалось, что страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет. Подчёркивалось, что стране не хватает оборудования и персонала, и она с трудом выполняет свои обязательства, вследствие чего стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооружённых сил".
https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html
https://ria.ru/20250127/daniya-1995799304.html
дания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_151:0:3607:2592_1920x0_80_0_0_687f6ef1ca5f62aa006d63f0fdf5bdaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, украина, метте фредериксен
В мире, Дания, Украина, Метте Фредериксен
В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы

Фредериксен: Дания не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону.
Ранее Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Премьер при этом не назвала конкретных цифр, насколько Дания увеличит свои военные расходы.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии
16 января, 18:39
"Ответ короткий: мы этого пока не знаем", - приводит датская телерадиокомпания DR ответ Фредериксен на вопрос о том, где правительство возьмёт средства на увеличение оборонных расходов.
По данным телерадиокомпании, в настоящее время Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины. Отмечалось, что страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет. Подчёркивалось, что стране не хватает оборудования и персонала, и она с трудом выполняет свои обязательства, вследствие чего стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооружённых сил".
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ
27 января, 22:06
 
В миреДанияУкраинаМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала