https://ria.ru/20250131/daniya-1996660897.html

В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы

В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы - РИА Новости, 31.01.2025

В Дании не знают, где взять деньги на военные расходы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:06:00+03:00

2025-01-31T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону. Ранее Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Премьер при этом не назвала конкретных цифр, насколько Дания увеличит свои военные расходы. "Ответ короткий: мы этого пока не знаем", - приводит датская телерадиокомпания DR ответ Фредериксен на вопрос о том, где правительство возьмёт средства на увеличение оборонных расходов. По данным телерадиокомпании, в настоящее время Дания тратит на оборону около 2,4% от ВВП. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины. Отмечалось, что страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет. Подчёркивалось, что стране не хватает оборудования и персонала, и она с трудом выполняет свои обязательства, вследствие чего стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооружённых сил".

https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html

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в мире, дания, украина, метте фредериксен