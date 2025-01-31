https://ria.ru/20250131/danija-1996671031.html

Тема обороны стала для датчан важной, показал опрос

Тема обороны стала для датчан важной, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2025

Тема обороны стала для датчан важной, показал опрос

Тема обороны и международных военных операций стала для датчан более важной за последний месяц, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:41:00+03:00

2025-01-31T16:41:00+03:00

2025-01-31T16:41:00+03:00

в мире

дания

метте фредериксен

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тема обороны и международных военных операций стала для датчан более важной за последний месяц, следует из опроса, проведённого исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR. По результатам опроса, тема обороны является третьей по важности среди датчан: по 17% респондентов назвали здравоохранение и климат важнейшими для обсуждения политиками, 10% опрошенных поставили оборону на первое место. Как отмечает DR, в декабре 2024 года оборона являлась главной темой лишь для 4% датчан. Как следует из результатов опроса, оборона по важности опережает для датчан даже такие темы, как экономика, миграция, социальное неравенство, преступность и образование. Опрос проводился с 15 по 22 января среди более тысячи совершеннолетних датчан. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.

https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html

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в мире, дания, метте фредериксен