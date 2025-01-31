https://ria.ru/20250131/chernigov-1996560398.html

На окраинах Чернигова прогремел взрыв

На окраинах Чернигова прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025

На окраинах Чернигова прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу на окраинах Чернигова на Украине, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:03:00+03:00

2025-01-31T11:03:00+03:00

2025-01-31T11:03:00+03:00

в мире

россия

чернигов

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56bdb631876cc77357953860abb77583.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу на окраинах Чернигова на Украине, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале. "Взрыв на окраинах города", - написал Брижинский. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области воздушная тревога не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

россия

чернигов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, чернигов, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины