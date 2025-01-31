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На окраинах Чернигова прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
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11:03 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/chernigov-1996560398.html
На окраинах Чернигова прогремел взрыв
На окраинах Чернигова прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
На окраинах Чернигова прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу на окраинах Чернигова на Украине, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу на окраинах Чернигова на Украине, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале. "Взрыв на окраинах города", - написал Брижинский. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области воздушная тревога не объявлена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, чернигов, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Чернигов, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На окраинах Чернигова прогремел взрыв

Начальник военной администрации Черникова сообщил о взрыве на окраинах города

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу на окраинах Чернигова на Украине, сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем Telegram-канале.
"Взрыв на окраинах города", - написал Брижинский.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области воздушная тревога не объявлена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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