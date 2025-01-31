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Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов

Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов - РИА Новости, 31.01.2025

Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов

Часть города Ильичевска в Одесской области на юге Украины осталась без электроснабжения после ударов, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:08:00+03:00

2025-01-31T11:08:00+03:00

2025-01-31T11:08:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Часть города Ильичевска в Одесской области на юге Украины осталась без электроснабжения после ударов, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска (официальное украинское название города после переименования в рамках "декоммунизации" - ред.) и пригорода. Специалисты уже работают над восстановлением света в домах", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996517108.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, ильичевск, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины