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Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов
Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов - РИА Новости, 31.01.2025
Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов
Часть города Ильичевска в Одесской области на юге Украины осталась без электроснабжения после ударов, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:08:00+03:00
2025-01-31T11:08:00+03:00
2025-01-31T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Часть города Ильичевска в Одесской области на юге Украины осталась без электроснабжения после ударов, сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. "Есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска (официальное украинское название города после переименования в рамках "декоммунизации" - ред.) и пригорода. Специалисты уже работают над восстановлением света в домах", - написал Кипер. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996517108.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ильичевск, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Ильичевск, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Часть Ильичевска на юге Украины осталась без света после ударов
Часть Ильичевска в Одесской области осталась без света после ударов