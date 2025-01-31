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В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии
В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии - РИА Новости, 31.01.2025
В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии
США нанесли авиаудар по Сирии, ликвидировав одного из руководителей исламистской группировки "Хуррас ад-Дин" Мухаммада Салаха аз-Забира, имеющего связи с... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T04:14:00+03:00
2025-01-31T04:14:00+03:00
2025-01-31T04:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США нанесли авиаудар по Сирии, ликвидировав одного из руководителей исламистской группировки "Хуррас ад-Дин" Мухаммада Салаха аз-Забира, имеющего связи с террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России), сообщило в четверг центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным военных, точечный авиаудар был нанесен в четверг на северо-западе Сирии. В заявлении подчеркивается, что операция - часть продолжающихся усилий США и их союзников по подрыву деятельности террористических группировок, планирующих атаки против гражданских и военных объектов в регионе и за его пределами. "CENTCOM продолжит охотиться на террористов, уничтожать их или брать в плен, чтобы защищать США и наших союзников от группировок, готовящих атаки на американский и союзный персонал", – заявил глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Эрик Курилла. "Хуррас ад-Дин" - одно из ответвлений запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"* и действует в Сирии, продвигая радикальную исламистскую идеологию. Группировка активно участвует в боевых действиях и, как утверждают США, несет угрозу стабильности и безопасности в регионе.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250109/hamas-1993020424.html
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в мире, сша, сирия, россия, аль-каида, вооруженные силы сша
В мире, США, Сирия, Россия, Аль-Каида, Вооруженные силы США
В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии
CENTCOM: лидера "Хуррас ад-Дин" ликвидировали во время авиаудара по Сирии