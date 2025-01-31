https://ria.ru/20250131/centcom-1996519041.html

В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии

В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии - РИА Новости, 31.01.2025

В США заявили о ликвидации главаря группировки "Хуррас ад-Дин" в Сирии

США нанесли авиаудар по Сирии, ликвидировав одного из руководителей исламистской группировки "Хуррас ад-Дин" Мухаммада Салаха аз-Забира, имеющего связи с... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T04:14:00+03:00

2025-01-31T04:14:00+03:00

2025-01-31T04:14:00+03:00

в мире

сша

сирия

россия

аль-каида

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396078_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7c19b8c1185abc99a14e9f1f13fecb28.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США нанесли авиаудар по Сирии, ликвидировав одного из руководителей исламистской группировки "Хуррас ад-Дин" Мухаммада Салаха аз-Забира, имеющего связи с террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России), сообщило в четверг центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным военных, точечный авиаудар был нанесен в четверг на северо-западе Сирии. В заявлении подчеркивается, что операция - часть продолжающихся усилий США и их союзников по подрыву деятельности террористических группировок, планирующих атаки против гражданских и военных объектов в регионе и за его пределами. "CENTCOM продолжит охотиться на террористов, уничтожать их или брать в плен, чтобы защищать США и наших союзников от группировок, готовящих атаки на американский и союзный персонал", – заявил глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Эрик Курилла. "Хуррас ад-Дин" - одно из ответвлений запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"* и действует в Сирии, продвигая радикальную исламистскую идеологию. Группировка активно участвует в боевых действиях и, как утверждают США, несет угрозу стабильности и безопасности в регионе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250109/hamas-1993020424.html

https://ria.ru/20250129/siriya-1996213293.html

сша

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, россия, аль-каида, вооруженные силы сша