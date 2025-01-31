https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html

Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями

Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями - РИА Новости, 31.01.2025

Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями

Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт в связи с коррупционными схемами киевского командования по торговле тыловыми должностями и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:50:00+03:00

2025-01-31T03:50:00+03:00

2025-01-31T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт в связи с коррупционными схемами киевского командования по торговле тыловыми должностями и отправкой неимущих солдат на фронт, рассказал РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ выступили с публичным обращением к населению в связи тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо. В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей и оставлению своих позиций на передовой", — сообщил собеседник агентства.В октябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после того, как осенью 2024 года на Украине вступил в силу закон о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части.

https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины