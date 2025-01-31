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Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 31.01.2025 (обновлено: 07:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html
Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями
Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями - РИА Новости, 31.01.2025
Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями
Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт в связи с коррупционными схемами киевского командования по торговле тыловыми должностями и... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:50:00+03:00
2025-01-31T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт в связи с коррупционными схемами киевского командования по торговле тыловыми должностями и отправкой неимущих солдат на фронт, рассказал РИА Новости представитель антифашистского подполья. &quot;Военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ выступили с публичным обращением к населению в связи тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо. В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей и оставлению своих позиций на передовой&quot;, — сообщил собеседник агентства.В октябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после того, как осенью 2024 года на Украине вступил в силу закон о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части.
https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Подполье: в бригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли должностями

В 14-й мехбригаде ВСУ зреет бунт из-за торговли тыловыми должностями

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Военные 14-й механизированной бригады ВСУ готовы поднять бунт в связи с коррупционными схемами киевского командования по торговле тыловыми должностями и отправкой неимущих солдат на фронт, рассказал РИА Новости представитель антифашистского подполья.
«

"Военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ выступили с публичным обращением к населению в связи тем, что киевское командование продает должности на безопасных тыловых позициях, а неимущих военных бросает на фронт, как пушечное мясо. В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей и оставлению своих позиций на передовой", — сообщил собеседник агентства.

В октябре прошлого года украинские СМИ сообщали, что военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, устроив митинг в Николаевской области.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после того, как осенью 2024 года на Украине вступил в силу закон о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части.
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