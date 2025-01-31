https://ria.ru/20250131/bundestag-1996710453.html

В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов

В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов - РИА Новости, 31.01.2025

В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов

Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:23:00+03:00

2025-01-31T19:23:00+03:00

2025-01-31T21:56:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее спровоцировало массовые протесты в стране.""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила результаты голосования вице-президент бундестага Петра Пау. Трансляция заседания велась на канале бундестага в YouTube.В целом законопроект был поддержан блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), правой партией Альтернатива для Германии (АдГ), Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание.В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.

https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html

https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html

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германия, бундестаг германии, в мире, сара вагенкнехт, хдс/хсс