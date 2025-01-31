https://ria.ru/20250131/bundestag-1996710453.html
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов - РИА Новости, 31.01.2025
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов
Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:23:00+03:00
2025-01-31T19:23:00+03:00
2025-01-31T21:56:00+03:00
германия
бундестаг германии
в мире
сара вагенкнехт
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_126:412:2631:1821_1920x0_80_0_0_c03bd99ec2d31d1c945d39ec5a43cb96.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее спровоцировало массовые протесты в стране.""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила результаты голосования вице-президент бундестага Петра Пау. Трансляция заседания велась на канале бундестага в YouTube.В целом законопроект был поддержан блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), правой партией Альтернатива для Германии (АдГ), Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание.В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундестаг германии, в мире, сара вагенкнехт, хдс/хсс
Германия, Бундестаг Германии, В мире, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов
Бундестаг не принял проект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Парламент Германии (бундестаг) проголосовал
в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее спровоцировало массовые протесты в стране.
""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила результаты голосования вице-президент бундестага Петра Пау. Трансляция заседания велась на канале бундестага в YouTube.
В целом законопроект был поддержан блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС), правой партией Альтернатива для Германии (АдГ), Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" (ССВ).
Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание.
В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.