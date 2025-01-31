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В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов - РИА Новости, 31.01.2025
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19:23 31.01.2025 (обновлено: 21:56 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bundestag-1996710453.html
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов - РИА Новости, 31.01.2025
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов
Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:23:00+03:00
2025-01-31T21:56:00+03:00
германия
бундестаг германии
в мире
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее спровоцировало массовые протесты в стране.""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила результаты голосования вице-президент бундестага Петра Пау. Трансляция заседания велась на канале бундестага в YouTube.В целом законопроект был поддержан блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), правой партией Альтернатива для Германии (АдГ), Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание.В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.
https://ria.ru/20250130/protesty-1996502108.html
https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html
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германия, бундестаг германии, в мире, сара вагенкнехт, хдс/хсс
Германия, Бундестаг Германии, В мире, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
В Германии не приняли проект об ужесточении миграционных законов

Бундестаг не принял проект об ужесточении миграционного законодательства в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Парламент Германии (бундестаг) проголосовал в пятницу вечером против законопроекта об ужесточении миграционного законодательства, обсуждение которого ранее спровоцировало массовые протесты в стране.
""За" проголосовали 338 депутатов, "против" - 350 депутатов, 5 депутатов воздержались", - объявила результаты голосования вице-президент бундестага Петра Пау. Трансляция заседания велась на канале бундестага в YouTube.
В целом законопроект был поддержан блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), правой партией Альтернатива для Германии (АдГ), Свободной демократической партией (СвдП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ).
Акция протеста против миграционной политики ХДС/ХСС в Ганновере. 30 января - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Германии проходит многотысячный протест против политики ХДС/ХСС
30 января, 22:52
Теоретически поддержки этих партий должно было хватить для прохождения законопроекта, но оказалось, что не все депутаты ХДС/ХСС и СвДП проголосовали одинаково. Как сообщает таблоид Bild, 16 из 196 депутатов от ХДС/ХСС не голосовали по законопроекту, среди них, например, известный воинственными высказываниями Родерих Кизеветтер. А вот от СвДП в поддержку законопроекта проголосовали лишь 67 из 90 депутатов: причем двое проголосовали "против", пятеро воздержались, а шестнадцать и вовсе не явились на заседание.
В среду бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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ГерманияБундестаг ГерманииВ миреСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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