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Бундестаг проголосовал за предложение демократов по помощи Украине

Бундестаг проголосовал за предложение демократов по помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2025

Бундестаг проголосовал за предложение демократов по помощи Украине

Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:37:00+03:00

2025-01-31T16:37:00+03:00

2025-01-31T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро, заявила председатель парламента Бербель Бас. В пятницу Свободная демократическая партия Германии вынесла на обсуждение бундестага резолюцию под названием "Отсутствие блокады получения парламентского большинства по помощи Украине". По мнению авторов документа, именно позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его министра финансов препятствует принятию решения о выделении новой помощи Украине, так как дополнительные бюджетные расходы требуют согласования министра финансов. "Кто голосует за это предложение? Это фракция Свободной демократической партии, фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Кто голосует против? Это группа "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ), группа "Левой партии" и фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ). Кто воздержался? Это фракция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и фракция "Зеленых". Таким образом, предложение принято", - объявила Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента. Как сказано в тексте резолюции, Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Украине препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год, сумму которого он оценивает в 26 миллиардов евро, в то время как министр финансов Йорг Кукис указал, что она составляет 16 миллиардов евро. "Бундестаг Германии требует от федерального правительства ясности в отношении текущих цифр по составлению бюджета на 2025 год в ходе этих дискуссий о дефиците. Парламент призывает федеральное правительство срочно направить в бюджетный комитет бундестага докладную записку в связи с дополнительными расходами в размере до 3 миллиардов евро с целью обеспечить дальнейшие меры поддержки Украины и больше не блокировать парламентское рассмотрение и демократическое голосование по этому важному вопросу", - говорится в инициативе СвДП. Как сообщал 10 января немецкий журнал Spiegel, офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на 3 миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. Тем не менее 13 января Писториус сказал, что новая помощь украинским властям не блокируется офисом Шольца. Вместе с тем 15 января Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. Информационное агентство DPA 16 января передало, что оппозиционный блок ХДС/ХСС, а также вышедшая из правящей коалиции СвДП выступили против предложения Шольца о приостановке "долгового тормоза", при этом не отрицали возможность выделения Украине дополнительной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20241113/sholts-1983585804.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991839327.html

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