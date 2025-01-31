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Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 01.02.2025

Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа

ПВО сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.02.2025

2025-01-31T23:57:00+03:00

2025-01-31T23:57:00+03:00

2025-02-01T00:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ПВО сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250131/mkkk-1996711620.html

брянская область

россия

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина