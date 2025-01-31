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Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 31.01.2025 (обновлено: 00:03 01.02.2025)
https://ria.ru/20250131/bpla-1996736333.html
Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 01.02.2025
Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа
ПВО сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T23:57:00+03:00
2025-02-01T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ПВО сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Брянской областью сбили семь БПЛА самолетного типа

ПВО сбила семь БПЛА самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ПВО сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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