https://ria.ru/20250131/bpla-1996567921.html

В Добровольческом корпусе рассказали о новой тактике доставки провизии

В Добровольческом корпусе рассказали о новой тактике доставки провизии - РИА Новости, 31.01.2025

В Добровольческом корпусе рассказали о новой тактике доставки провизии

Расчеты БПЛА отряда "Русь" 88-й бригады Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", активно используют различные виды БПЛА и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:19:00+03:00

2025-01-31T11:19:00+03:00

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безопасность

технологии

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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 янв – РИА Новости. Расчеты БПЛА отряда "Русь" 88-й бригады Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", активно используют различные виды БПЛА и применяют новую тактику доставки провизии на передовые позиции в Часовом Яре с помощью FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода с позывным "Миссионер". "Большой упор делается на БПЛА, на дроны разных модификаций, разновидностей. Естественно, сейчас уже мы переходим на доставку продовольствия при помощи FPV -дронов", - рассказал "Миссионер". Оператор БПЛА отряда с позывным "Совенто" пояснил агентству, что раньше расчет БПЛА сбрасывал штурмовым группам на передовых позициях с дронов типа "Мавик" минимальный набор воды и медикаментов, но этого количества было недостаточно, и сам процесс доставки занимал много времени. По его словам, эту проблему решили с помощью FPV-дронов, которые позволяют за один раз доставлять на передовые позиции до двух килограммов провизии. "Раньше была возможность с "Мавика" скинуть 0,5 литра воды либо жгуты и ИПП (индивидуальный перевязочный пакет - ред.) - самое необходимое, чтобы человек смог себе помощь оказать либо водички попить. Но там группа из шести, девяти человек. С "Мавика" это все получается очень долго и невыносимо тяжело. Решили попробовать осуществить подвоз с помощью FPV-дрона, благо мы уже имеем опыт работы со сбросами на FPV. Соответственно, два килограмма провизии за раз могли доставить", - рассказал "Совенто".

https://ria.ru/20250128/kadyrov-1995987310.html

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Расчеты БПЛА отряда "Русь" применяют новую тактику доставки провизии в Часовом Яре Расчеты БПЛА отряда "Русь" 88-й бригады Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", применяют новую тактику доставки провизии на передовые позиции в Часовом Яре при помощи FPV-дронов. За работой командного пункта и расчетов БПЛА наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-01-31T11:19 true PT5M04S

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