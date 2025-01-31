СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
RT: чешский сенатор Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда
© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост, сообщает RT International.
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"Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", — приводит издание содержание поста.
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