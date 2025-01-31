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СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
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00:46 31.01.2025 (обновлено: 00:54 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/blokada-1996512549.html
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T00:46:00+03:00
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ленинград
россия
ладожское озеро
мирослава немцова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост, сообщает RT International."Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", — приводит издание содержание поста.Политик обвинила Россию в том, что она якобы ведет гибридную войну против Запада, и призвала "держать кулачки" за дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
https://ria.ru/20250114/leningrad-1993560312.html
ленинград
россия
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ленинград, россия, ладожское озеро, мирослава немцова
Ленинград, Россия, Ладожское озеро, Мирослава Немцова
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда

RT: чешский сенатор Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда

© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост, сообщает RT International.
«
"Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", — приводит издание содержание поста.
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
Политик обвинила Россию в том, что она якобы ведет гибридную войну против Запада, и призвала "держать кулачки" за дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В ООН пройдет выставка, посвященная блокаде Ленинграда
14 января, 00:52
 
ЛенинградРоссияЛадожское озероМирослава Немцова
 
 
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