https://ria.ru/20250131/blokada-1996512549.html

СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда

СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025

СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда

Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T00:46:00+03:00

2025-01-31T00:46:00+03:00

2025-01-31T00:54:00+03:00

ленинград

россия

ладожское озеро

мирослава немцова

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны, затем удалив данный пост, сообщает RT International."Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", — приводит издание содержание поста.Политик обвинила Россию в том, что она якобы ведет гибридную войну против Запада, и призвала "держать кулачки" за дальнейшее ужесточение антироссийских ограничений.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

https://ria.ru/20250114/leningrad-1993560312.html

ленинград

россия

ладожское озеро

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ленинград, россия, ладожское озеро, мирослава немцова