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Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина

Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025

Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина

Заместитель начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергей Бивол признал вину по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:34:00+03:00

2025-01-31T14:34:00+03:00

2025-01-31T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергей Бивол признал вину по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. Сегодня суд рассматривает вопрос об аресте полицейского. "Ваша честь, я прошу избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Признательные показания даны всеми участниками, обстоятельства известны, я сотрудничаю со следствием", - заявил он. Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве. По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист. Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД. Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет". В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.

https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html

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https://rsport.ria.ru/20250130/fonbet-1996317091.html

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