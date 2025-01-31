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Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
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14:34 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/bivol-1996631988.html
Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина
Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина
Заместитель начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергей Бивол признал вину по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:34:00+03:00
2025-01-31T14:34:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
сергей анохин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергей Бивол признал вину по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. Сегодня суд рассматривает вопрос об аресте полицейского. "Ваша честь, я прошу избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Признательные показания даны всеми участниками, обстоятельства известны, я сотрудничаю со следствием", - заявил он. Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве. По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист. Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ). В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД. Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет". В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, сергей анохин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Сергей Анохин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Замначальника УВД по ВАО Москвы признал вину по делу Анохина

Замглавы УВД по ВАО Москвы Бивол признал вину по делу Анохина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНачальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергей Бивол признал вину по делу экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает вопрос об аресте полицейского.
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Фонбет" подал иск против Анохина
30 января, 20:42
"Ваша честь, я прошу избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Признательные показания даны всеми участниками, обстоятельства известны, я сотрудничаю со следствием", - заявил он.
Накануне был арестован Анохин - на срок до 29 марта. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Сам Анохин пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова за посредничество во взяточничестве.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Экс-глава "Фонбета" Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке
30 января, 18:37
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
В пятницу СК сообщил о задержании ещё трёх фигурантов дела: одного из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким борцам с коррупцией в московском главке МВД.
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В СК рассказали подробности о деле экс-главы "Фонбета" Анохина
30 января, 12:08
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскСергей АнохинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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