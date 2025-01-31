https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996724018.html

Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников

Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025

Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников

Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:33:00+03:00

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2025-01-31T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."С 18.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво