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Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 31.01.2025 (обновлено: 21:50 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996724018.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников
Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:33:00+03:00
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специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."С 18.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 8 дронов ВСУ над территорией Белгородской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«
"С 18.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО
 
 
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