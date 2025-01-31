https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996724018.html
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников
Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:33:00+03:00
2025-01-31T21:33:00+03:00
2025-01-31T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."С 18.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили 8 дронов ВСУ над территорией Белгородской области