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Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025
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11:17 31.01.2025 (обновлено: 11:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996567768.html
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин
Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:17:00+03:00
2025-01-31T11:49:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty."Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Мишустин: Россия планирует нарастить создание беспилотных гражданских систем

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty.
"Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации
28 января, 22:09
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.
Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.
Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
16 декабря 2024, 14:29
 
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