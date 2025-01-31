Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин
Мишустин: Россия планирует нарастить создание беспилотных гражданских систем
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty.
"Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.
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Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.
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