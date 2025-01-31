https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996567768.html

Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025

Россия нарастит создание беспилотных гражданских систем, заявил Мишустин

Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:17:00+03:00

2025-01-31T11:17:00+03:00

2025-01-31T11:49:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996575354_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_cfc6f1e55ef77290ce003e469d31260a.jpg

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Россия намерена нарастить создание беспилотных гражданских авиасистем в ближайшие годы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty."Нарастим и создание беспилотных гражданских авиасистем. У нас есть такой национальный проект. Будут существенно расширены и маршрутные сети беспилотных грузоперевозок", - сказал Мишустин.Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации ранее на этой неделе заявил, что производство гражданских беспилотников в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось более чем в 2,5 раза.Мишустин также рассказал, что Россия планирует наладить массовый выпуск и дальнейшее применение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации, изменения погоды и климата.

https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html

https://ria.ru/20241216/belousov-1989450138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, экономика