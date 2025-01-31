Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников
Минобороны: над территорией России ночью сбили 49 БПЛА ВСУ над семью регионами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Как уточнили в ведомстве:
- двадцать пять БПЛА сбили в Ростовской области;
- восемь — над Волгоградской областью;
- шесть — над Курской областью;
- четыре — над Ярославской областью;
- по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.
Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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