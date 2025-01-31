https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996527267.html

Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников

Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025

Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников

Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:28:00+03:00

2025-01-31T07:28:00+03:00

2025-01-31T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростовская область

волгоградская область

андрей бочаров

михаил евраев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

волгоградская область

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