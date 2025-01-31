Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 31.01.2025 (обновлено: 08:46 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996527267.html
Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников
Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:28:00+03:00
2025-01-31T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
волгоградская область
андрей бочаров
михаил евраев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Как уточнили в ведомстве:Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27a27746be51a3dd854d2a88823439be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростовская область, волгоградская область, андрей бочаров, михаил евраев, вооруженные силы украины, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Михаил Евраев, Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь , Происшествия
Над территорией России ночью сбили 49 украинских беспилотников

Минобороны: над территорией России ночью сбили 49 БПЛА ВСУ над семью регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили почти полсотни дронов ВСУ над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Смоленской области сбили беспилотник, пытавшийся атаковать ядерный объект
29 января, 01:43
Как уточнили в ведомстве:
  • двадцать пять БПЛА сбили в Ростовской области;
  • восемь — над Волгоградской областью;
  • шесть — над Курской областью;
  • четыре — над Ярославской областью;
  • по два — над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.
Губернатор Михаил Евраев сообщал об отраженной атаке на подлете к Ярославлю. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего рабочего госпитализировали.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Киев пытается напугать людей обстрелами в России, заявил Медведев
23 января, 19:25
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьВолгоградская областьАндрей БочаровМихаил ЕвраевВооруженные силы УкраиныЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала