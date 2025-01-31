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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти 10 часов, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:44:00+03:00
2025-01-31T06:44:00+03:00
2025-01-31T06:44:00+03:00
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белгородская область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти 10 часов, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки была объявлена в среду в 20.07 мск, она длилась около 10 часов. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА