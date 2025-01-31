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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти 10 часов, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:44:00+03:00
2025-01-31T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти 10 часов, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки была объявлена в среду в 20.07 мск, она длилась около 10 часов. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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96
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области спустя почти 10 часов, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Опасность атаки была объявлена в среду в 20.07 мск, она длилась около 10 часов.
"Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская область
 
 
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