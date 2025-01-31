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В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России - РИА Новости, 31.01.2025
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06:17 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/bespilotniki-1996523608.html
В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России
В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России - РИА Новости, 31.01.2025
В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России
Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:17:00+03:00
2025-01-31T06:17:00+03:00
экономика
россия
атр
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
технологии
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "В 2024 году производство отечественных БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составило 16,4 тысячи единиц", – рассказали в министерстве. В Минпромторге РФ пояснили, что совместно с другими органами исполнительной власти и институтами развития разработана широкая линейка инструментов поддержки для предприятий отрасли беспилотных авиационных систем, предоставляемая на всех этапах реализации проектов. Так, на этапе разработки проектов предприятиям отрасли доступны гранты на обратный инжиниринг в размере до 100 миллионов рублей, предоставляемые Агентством по технологическому развитию (АТР). На данный момент по этой программе профинансировано 30 проектов на 1,4 миллиарда рублей. "Также в целях поддержки инициатив в области БАС в регионах создается сеть научно-производственных центров (НПЦ), резиденты которых могут воспользоваться объектами лабораторно-испытательных комплексов, инфраструктурой центров коллективного пользования, а также летно-испытательных центров. Развита программа выделения средств на поддержку проектов резидентов НПЦ, 148 проектов были поддержаны на сумму в 1,5 миллиарда рублей", - добавили в министерстве. Кроме того, в министерстве рассказали, что на этапе пилотирования проекта предприятиям доступна субсидия Минпромторга на компенсацию расходов на сертификацию беспилотников, в рамках которой поддержано 12 проектов на 1,8 миллиарда рублей. Также для организации и расширения серийного производства изделий и комплектующих предприятиям доступны программы льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности. В рамках программ уже поддержано восемь проектов отрасли на 5,8 миллиарда рублей. Для развития рынка услуг в сфере беспилотных авиационных систем министерством разработаны субсидии российским производителям БАС для компенсации недополученных доходов при предоставлении скидки конечному покупателю, а также субсидии на компенсацию до 50% от стоимости летного часа. Разработчики, как указали в министерстве, предполагают, что дроны будут использоваться в сборе и передаче данных, дистанционном мониторинге, в том числе лесных пожаров, и аэрологистике. Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил готовить ежегодный рейтинг регионов, которые создают лучшие условия для развития беспилотной авиации. Глава государства отметил, что безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов.
https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995951505.html
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экономика, россия, атр, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, технологии
Экономика, Россия, АТР, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Технологии
В Минпромторге рассказали о росте производства гражданских дронов в России

Минпромторг: выпуск гражданских дронов в России в 2024 году вырос в 2,5 раза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"В 2024 году производство отечественных БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составило 16,4 тысячи единиц", – рассказали в министерстве.
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В Минпромторге РФ пояснили, что совместно с другими органами исполнительной власти и институтами развития разработана широкая линейка инструментов поддержки для предприятий отрасли беспилотных авиационных систем, предоставляемая на всех этапах реализации проектов. Так, на этапе разработки проектов предприятиям отрасли доступны гранты на обратный инжиниринг в размере до 100 миллионов рублей, предоставляемые Агентством по технологическому развитию (АТР). На данный момент по этой программе профинансировано 30 проектов на 1,4 миллиарда рублей.
"Также в целях поддержки инициатив в области БАС в регионах создается сеть научно-производственных центров (НПЦ), резиденты которых могут воспользоваться объектами лабораторно-испытательных комплексов, инфраструктурой центров коллективного пользования, а также летно-испытательных центров. Развита программа выделения средств на поддержку проектов резидентов НПЦ, 148 проектов были поддержаны на сумму в 1,5 миллиарда рублей", - добавили в министерстве.
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Кроме того, в министерстве рассказали, что на этапе пилотирования проекта предприятиям доступна субсидия Минпромторга на компенсацию расходов на сертификацию беспилотников, в рамках которой поддержано 12 проектов на 1,8 миллиарда рублей. Также для организации и расширения серийного производства изделий и комплектующих предприятиям доступны программы льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности. В рамках программ уже поддержано восемь проектов отрасли на 5,8 миллиарда рублей.
Для развития рынка услуг в сфере беспилотных авиационных систем министерством разработаны субсидии российским производителям БАС для компенсации недополученных доходов при предоставлении скидки конечному покупателю, а также субсидии на компенсацию до 50% от стоимости летного часа. Разработчики, как указали в министерстве, предполагают, что дроны будут использоваться в сборе и передаче данных, дистанционном мониторинге, в том числе лесных пожаров, и аэрологистике.
Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил готовить ежегодный рейтинг регионов, которые создают лучшие условия для развития беспилотной авиации. Глава государства отметил, что безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов.
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