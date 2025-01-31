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В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА
в Telegram-канале издания. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:18:00+03:00
2025-01-31T09:18:00+03:00
2025-01-31T09:18:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области, сообщили в Telegram-канале издания. "Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области… Вражеский FPV-дрон ранним утром прилетел в крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил РФ, и пробил ее", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал, "съемочная группа и российские военнослужащие в порядке". "Сейчас прилетела FPV в крышу дома, пробила ее. Вон дыра. Сейчас всё в пыли. Морпехи продолжают работать", - отметил корреспондент "Известий" Владислав Харченко, чьи слова приводит издание. Оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным "Гера" сообщает, что FPV-дроны сожгли позицию, но никто из военнослужащих не пострадал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар украинского БПЛА