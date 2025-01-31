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В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
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09:18 31.01.2025
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В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА - РИА Новости, 31.01.2025
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА
в Telegram-канале издания. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:18:00+03:00
2025-01-31T09:18:00+03:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области, сообщили в Telegram-канале издания. &quot;Съемочная группа &quot;Известий&quot; попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области… Вражеский FPV-дрон ранним утром прилетел в крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил РФ, и пробил ее&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал, "съемочная группа и российские военнослужащие в порядке". "Сейчас прилетела FPV в крышу дома, пробила ее. Вон дыра. Сейчас всё в пыли. Морпехи продолжают работать", - отметил корреспондент "Известий" Владислав Харченко, чьи слова приводит издание. Оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным "Гера" сообщает, что FPV-дроны сожгли позицию, но никто из военнослужащих не пострадал.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар БПЛА

В Курской области съемочная группа "Известий" попала под удар украинского БПЛА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Скорой помощи"
Автомобиль Скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области, сообщили в Telegram-канале издания.
«

"Съемочная группа "Известий" попала под удар беспилотного летательного аппарата боевиков ВСУ в селе Плехово в Курской области… Вражеский FPV-дрон ранним утром прилетел в крышу дома, где находились журналисты и военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил РФ, и пробил ее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки украинской армии никто не пострадал, "съемочная группа и российские военнослужащие в порядке".
"Сейчас прилетела FPV в крышу дома, пробила ее. Вон дыра. Сейчас всё в пыли. Морпехи продолжают работать", - отметил корреспондент "Известий" Владислав Харченко, чьи слова приводит издание.
Оператор БПЛА разведывательно-десантной роты 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным "Гера" сообщает, что FPV-дроны сожгли позицию, но никто из военнослужащих не пострадал.
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