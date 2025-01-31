https://ria.ru/20250131/bespilotnik-1996531302.html

Во Владимирской области упал беспилотник

Во Владимирской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.01.2025

Во Владимирской области упал беспилотник

Беспилотник упал ночью в Судогодском районе Владимирской области, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:17:00+03:00

2025-01-31T08:17:00+03:00

2025-01-31T08:18:00+03:00

происшествия

владимирская область

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Беспилотник упал ночью в Судогодском районе Владимирской области, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. "Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата. На месте работают специалисты правоохранительных структур, министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления. Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет", - написал он. Глава региона добавил, что незначительные повреждения получил забор частного дома.

https://ria.ru/20250129/krym-1996217075.html

владимирская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область