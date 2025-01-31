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Во Владимирской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.01.2025
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08:17 31.01.2025 (обновлено: 08:18 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/bespilotnik-1996531302.html
Во Владимирской области упал беспилотник
Во Владимирской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.01.2025
Во Владимирской области упал беспилотник
Беспилотник упал ночью в Судогодском районе Владимирской области, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:17:00+03:00
2025-01-31T08:18:00+03:00
происшествия
владимирская область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Беспилотник упал ночью в Судогодском районе Владимирской области, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. "Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата. На месте работают специалисты правоохранительных структур, министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления. Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет", - написал он. Глава региона добавил, что незначительные повреждения получил забор частного дома.
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области упал беспилотник

Во Владимирской области упал беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Беспилотник упал ночью в Судогодском районе Владимирской области, жертв, пострадавших и угрозы для населения нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в Судогодском районе произошло падение беспилотного летательного аппарата. На месте работают специалисты правоохранительных структур, министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления. Жертв, пострадавших и угрозы для населения нет", - написал он.
Глава региона добавил, что незначительные повреждения получил забор частного дома.
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