https://ria.ru/20250131/benzin-1996634895.html

Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 31.01.2025

Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:40:00+03:00

2025-01-31T14:40:00+03:00

2025-01-31T15:02:00+03:00

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью."По запрету - продлили до 28 февраля", - прокомментировали в аппарате вопрос о запрете экспорта бензина из РФ для непроизводителей. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.

https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак