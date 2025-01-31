https://ria.ru/20250131/benzin-1996634895.html
Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей - РИА Новости, 31.01.2025
Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T14:40:00+03:00
2025-01-31T15:02:00+03:00
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России для непроизводителей продлен на месяц, до 28 февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.Правительство РФ с декабря 2024 года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго было продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью."По запрету - продлили до 28 февраля", - прокомментировали в аппарате вопрос о запрете экспорта бензина из РФ для непроизводителей. Таким образом, производители бензина смогут продолжить его экспорт.
https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей
Россия продлила запрет на экспорт бензина для непроизводителей до конца февраля