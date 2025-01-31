https://ria.ru/20250131/bayden-1996515548.html

Раскрыта кровопролитная авантюра Байдена на Украине

Раскрыта кровопролитная авантюра Байдена на Украине - РИА Новости, 31.01.2025

Раскрыта кровопролитная авантюра Байдена на Украине

После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Вашингтоне засомневались в целесообразности политики его предшественника Джо Байдена в отношении... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T01:39:00+03:00

2025-01-31T01:39:00+03:00

2025-01-31T01:39:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Вашингтоне засомневались в целесообразности политики его предшественника Джо Байдена в отношении Украины. Об этом написал проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович, чье высказывание приводится в Telegram-канале ведомства."Белый дом задается вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, все меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России", — считает он.По мнению проректора, новая администрация США не только пересматривает решения своих предшественников, но и ставит под сомнение саму концепцию "войны за будущее мировой демократии, на которой строилась четырехлетняя политика предыдущего правительства."С момента окончания четырёхлетнего президентства Байдена прошло совсем немного времени, но создается ощущение, что эпоха доминирования либеральной глобалистской повестки осталась в далеком прошлом", — пишет Карпович.Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию USAID получил приказ заморозить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, в настоящее время сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235382.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html

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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша