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Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице
Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 31.01.2025
Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки, умершей в ходе плановой операции РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:39:00+03:00
2025-01-31T22:39:00+03:00
2025-01-31T22:39:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
александр бастрыкин
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". "В информационный центр СК России обратилась жительница Саратовской области по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из больниц в городе Саратове. В сентябре 2023 года ее 16-летнюю дочь госпитализировали для планового оперативного вмешательства. Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования... Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице
Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки при операции в саратовской больнице