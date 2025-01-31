https://ria.ru/20250131/bastrykin-1996729674.html

Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице

Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 31.01.2025

Бастрыкину доложат по делу о гибели девочки в саратовской больнице

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки, умершей в ходе плановой операции РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:39:00+03:00

2025-01-31T22:39:00+03:00

2025-01-31T22:39:00+03:00

происшествия

россия

саратов

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти 16-летней пациентки, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова, сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". "В информационный центр СК России обратилась жительница Саратовской области по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из больниц в городе Саратове. В сентябре 2023 года ее 16-летнюю дочь госпитализировали для планового оперативного вмешательства. Заявительница полагает, что неверно выбранная тактика лечения привела к гибели девушки. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования... Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты", - говорится в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html

https://ria.ru/20250123/dtp-1995230593.html

россия

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)