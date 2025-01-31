https://ria.ru/20250131/babushka-1996718662.html

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку - РИА Новости, 31.01.2025

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в столичном районе Строгино, органы... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:39:00+03:00

2025-01-31T20:39:00+03:00

2025-01-31T20:39:00+03:00

происшествия

строгино

москва

ольга ярославская

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в столичном районе Строгино, органы профилактики находятся на связи с семьей. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что 11-летняя девочка в московском Строгине якобы убила бабушку. "По поводу ситуации в Строгино. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ближайшее время девочка будет направлена на психиатрическую экспертизу. Необходимо понимать, что несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности... Органы профилактики находятся на связи с семьей, держу ситуацию на контроле", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она отметила, что после медицинского обследования, консультации психолога и психиатра будет понятна дальнейшая судьба ребенка. "Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове", - добавила Ярославская.

https://ria.ru/20250114/kontrol-1993639452.html

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html

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происшествия, строгино, москва, ольга ярославская, россия