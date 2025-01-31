Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/babushka-1996718662.html
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку - РИА Новости, 31.01.2025
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в столичном районе Строгино, органы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:39:00+03:00
2025-01-31T20:39:00+03:00
происшествия
строгино
москва
ольга ярославская
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1920x0_80_0_0_f355b75f4b2f1bdda11cd0ba4e1807af.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в столичном районе Строгино, органы профилактики находятся на связи с семьей. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что 11-летняя девочка в московском Строгине якобы убила бабушку. "По поводу ситуации в Строгино. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ближайшее время девочка будет направлена на психиатрическую экспертизу. Необходимо понимать, что несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности... Органы профилактики находятся на связи с семьей, держу ситуацию на контроле", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она отметила, что после медицинского обследования, консультации психолога и психиатра будет понятна дальнейшая судьба ребенка. "Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове", - добавила Ярославская.
https://ria.ru/20250114/kontrol-1993639452.html
https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html
строгино
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_276b5d461a99f3c8a7d1d0dfc7e24c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, строгино, москва, ольга ярославская, россия
Происшествия, Строгино, Москва, Ольга Ярославская, Россия
Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку

Ярославская проверит ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в Строгино

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с девочкой, якобы убившей бабушку в столичном районе Строгино, органы профилактики находятся на связи с семьей.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что 11-летняя девочка в московском Строгине якобы убила бабушку.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Омбудсмен возьмет на контроль случай издевательства над ребенком в Москве
14 января, 13:20
"По поводу ситуации в Строгино. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ближайшее время девочка будет направлена на психиатрическую экспертизу. Необходимо понимать, что несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности... Органы профилактики находятся на связи с семьей, держу ситуацию на контроле", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что после медицинского обследования, консультации психолога и психиатра будет понятна дальнейшая судьба ребенка.
"Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове", - добавила Ярославская.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске
10 января, 14:40
 
ПроисшествияСтрогиноМоскваОльга ЯрославскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала