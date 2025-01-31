ВСУ увеличили число атак на жителей Запорожской области
За неделю увеличилось количество атак ВСУ на жителей Запорожской области
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПосле обстрела ВСУ в городе Васильевка Запорожской области
После обстрела ВСУ в городе Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Украинские боевики увеличили количество атак на жителей Запорожской области за неделю, рассказали РИА Новости в оперативных службах.
Ранее власти Запорожской области сообщали о ряде атак на гражданские автомобили в Васильевском и Пологовском районах региона.
В результате одной из них в пятницу, погиб один человек. "Украинские боевики увеличили количество атак ударными БПЛА по гражданскому населению Запорожской области. Только за последние несколько дней FPV ВСУ сожгли более трех легковых гражданских автомобилей, также подверглась атаке аварийная бригада коммунальных служб области", - отметили в ведомстве
Там добавили, что вся активность сконцентрированна в Васильевском и Пологовском районах.
"Цели выбираются сугубо гражданские. Данный факт можно расценивать не как просто атаки FPV-дронов, а как серию терактов против мирного населения", - подчеркнули в ведомстве.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.