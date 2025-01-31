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Над Брянской областью отражают атаку беспилотников
Над Брянской областью отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025
Над Брянской областью отражают атаку беспилотников
Атаку БПЛА отражают в Брянской области, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:40:00+03:00
2025-01-31T23:40:00+03:00
2025-01-31T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Брянской области, сообщает глава региона Александр Богомаз. "Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз отметил, что подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Брянской областью отражают атаку беспилотников
Богомаз заявил, что ПВО отражают атаку БПЛА над территорией Брянской области