https://ria.ru/20250131/ataka-1996735028.html

Над Брянской областью отражают атаку беспилотников

Над Брянской областью отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 31.01.2025

Над Брянской областью отражают атаку беспилотников

Атаку БПЛА отражают в Брянской области, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:40:00+03:00

2025-01-31T23:40:00+03:00

2025-01-31T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Атаку БПЛА отражают в Брянской области, сообщает глава региона Александр Богомаз. "Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз отметил, что подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники