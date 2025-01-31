https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html

В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ

В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025

В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Силы ПВО в Ростовской области ночью отражали массированную воздушную атаку, было уничтожено 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:44:00+03:00

2025-01-31T05:44:00+03:00

2025-01-31T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

вооруженные силы украины

ростов

таганрог

юрий слюсарь

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силы ПВО в Ростовской области ночью отражали массированную воздушную атаку, было уничтожено 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага. Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", — написал он в своем Telegram-канале.По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП оказались оборваны электропровода. На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется, добавил Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250131/vzryvy-1996522231.html

ростовская область

ростов

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, вооруженные силы украины, ростов, таганрог, юрий слюсарь , происшествия