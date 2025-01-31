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В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
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05:44 31.01.2025 (обновлено: 06:08 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ataka-1996522351.html
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2025
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ
Силы ПВО в Ростовской области ночью отражали массированную воздушную атаку, было уничтожено 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:44:00+03:00
2025-01-31T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
вооруженные силы украины
ростов
таганрог
юрий слюсарь
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силы ПВО в Ростовской области ночью отражали массированную воздушную атаку, было уничтожено 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага. Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", — написал он в своем Telegram-канале.По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП оказались оборваны электропровода. На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется, добавил Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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безопасность, ростовская область, вооруженные силы украины, ростов, таганрог, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Ростов, Таганрог, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силы ПВО в Ростовской области ночью отражали массированную воздушную атаку, было уничтожено 25 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«
"Этой ночью в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку врага. Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП оказались оборваны электропровода. На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется, добавил Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьВооруженные силы УкраиныРостовТаганрогЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
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